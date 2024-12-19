Испания19 декабря 2024, 04:16 | Обновлено 19 декабря 2024, 04:17
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Пировая победа. Лидер Реала одержал повреждение после триумфа в финале
Игрок почувствовал дискомфорт в правом бедре
19 декабря 2024, 04:16 | Обновлено 19 декабря 2024, 04:17
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Звездный игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА против «Пачуки» (3:0).
Игрок вышел в стартовом составе на игру, однако на 88-й минуте был заменен.
Во время церемонии награждения Джуд исчез из виду болельщик. Через некоторое время ангилиец появился, но рядом клубничными врачами, которые помогали игроку избавиться от дискомфорта в правом бедре.
Насколько серьезное повреждение пока неизвестно. Возможно, Джуд пропустит следующий матч «Реала».
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