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Испания
19 декабря 2024, 04:16 | Обновлено 19 декабря 2024, 04:17
62
0

Пировая победа. Лидер Реала одержал повреждение после триумфа в финале

Игрок почувствовал дискомфорт в правом бедре

19 декабря 2024, 04:16 | Обновлено 19 декабря 2024, 04:17
62
0
Пировая победа. Лидер Реала одержал повреждение после триумфа в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Звездный игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА против «Пачуки» (3:0).

Игрок вышел в стартовом составе на игру, однако на 88-й минуте был заменен.

Во время церемонии награждения Джуд исчез из виду болельщик. Через некоторое время ангилиец появился, но рядом клубничными врачами, которые помогали игроку избавиться от дискомфорта в правом бедре.

Насколько серьезное повреждение пока неизвестно. Возможно, Джуд пропустит следующий матч «Реала».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Пачука Межконтинентальный кубок по футболу травма
Андрій Вітренко Источник: Marca
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