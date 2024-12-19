Пировая победа. Лидер Реала одержал повреждение после триумфа в финале

Звездный игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА против «Пачуки» (3:0).

Игрок вышел в стартовом составе на игру, однако на 88-й минуте был заменен.

Во время церемонии награждения Джуд исчез из виду болельщик. Через некоторое время ангилиец появился, но рядом клубничными врачами, которые помогали игроку избавиться от дискомфорта в правом бедре.

Насколько серьезное повреждение пока неизвестно. Возможно, Джуд пропустит следующий матч «Реала».