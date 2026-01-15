Фиаско Реала и Лунина, дубль Сикана, Григорчук в Черноморце, бронза Тарасюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 января.

1A. Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

1B. В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги

На чужом поле команда Артеты оказалась сильнее

1C. Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту

Единственный гол был забит на 15-й минуте после точного удара Беднарека

2A. Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций

Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января

2B. Все решила серия пенальти. Сборная Марокко вышла в финал КАН

Сборная Нигерии не смогла выбить из турнира хозяев

2C. Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале

В финале будут играть «Львы Теранги»

3. Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции

Подопечные Фатиха Текке разгромили «Истанбулспор» со счетом 6:1

4. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе

Роман Григорчук снова возглавил одесский «Черноморец»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из топ-лиги Европы разорвал контракт с украинцем

Эдуард Соболь покинул «Страсбург»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном

Кирилл Ковалец покинул расположение «Александрии»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. В Карпаты вернулся украинский вингер из Руха

Илья Квасница продолжит выступать за «львов»

6B. ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком

Артур Шах оформил новый контракт с львовским клубом

7A. Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026

В решающем матче отбора Ангелина в трех сетах переиграла Майю Хвалиньску

7B. Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026

Юлия в двух сетах переиграла Викторию Томову в финале квалификации

8A. Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я

В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции

8B. Татьяна Тарасюк попала на подиум спринта Юниорского кубка IBU

Украинка с нулем промахов финишировала третьей

9. Воин вернулся, Волшебник на уровне. Зрители увидели яркие матчи Мастерса

Кайрен Уилсон и Джон Хиггинс вышли в четвертьфинал турнира в Лондоне

10. В Реале все нереально сложно. Но вряд ли кто-то виноват

Про отставку Хаби Алонсо