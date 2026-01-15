Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
15 января 2026, 07:35 | Обновлено 15 января 2026, 07:36
Фиаско Реала и Лунина, дубль Сикана, Григорчук в Черноморце, бронза Тарасюк

Главные новости за 14 января на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 января.

1A. Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

1B. В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
На чужом поле команда Артеты оказалась сильнее

1C. Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту
Единственный гол был забит на 15-й минуте после точного удара Беднарека

2A. Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января

2B. Все решила серия пенальти. Сборная Марокко вышла в финал КАН
Сборная Нигерии не смогла выбить из турнира хозяев

2C. Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
В финале будут играть «Львы Теранги»

3. Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции
Подопечные Фатиха Текке разгромили «Истанбулспор» со счетом 6:1

4. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе
Роман Григорчук снова возглавил одесский «Черноморец»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из топ-лиги Европы разорвал контракт с украинцем
Эдуард Соболь покинул «Страсбург»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном
Кирилл Ковалец покинул расположение «Александрии»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. В Карпаты вернулся украинский вингер из Руха
Илья Квасница продолжит выступать за «львов»

6B. ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком
Артур Шах оформил новый контракт с львовским клубом

7A. Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
В решающем матче отбора Ангелина в трех сетах переиграла Майю Хвалиньску

7B. Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026
Юлия в двух сетах переиграла Викторию Томову в финале квалификации

8A. Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции

8B. Татьяна Тарасюк попала на подиум спринта Юниорского кубка IBU
Украинка с нулем промахов финишировала третьей

9. Воин вернулся, Волшебник на уровне. Зрители увидели яркие матчи Мастерса
Кайрен Уилсон и Джон Хиггинс вышли в четвертьфинал турнира в Лондоне

10. В Реале все нереально сложно. Но вряд ли кто-то виноват
Про отставку Хаби Алонсо

По теме:
Шоу новичка Семеньо, Гуцуляк и Чоботенко отстранены, новый тренер МЮ
Ассист Малиновского, отставка Хаби Алонсо, гол Роналду, неудача Забарного
Барселона взяла Суперкубок в Эль-Класико, титул Свитолиной, серебро Гаврюка
