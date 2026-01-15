Фиаско Реала и Лунина, дубль Сикана, Григорчук в Черноморце, бронза Тарасюк
Главные новости за 14 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 января.
1A. Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира
1B. В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
На чужом поле команда Артеты оказалась сильнее
1C. Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту
Единственный гол был забит на 15-й минуте после точного удара Беднарека
2A. Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января
2B. Все решила серия пенальти. Сборная Марокко вышла в финал КАН
Сборная Нигерии не смогла выбить из турнира хозяев
2C. Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
В финале будут играть «Львы Теранги»
3. Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции
Подопечные Фатиха Текке разгромили «Истанбулспор» со счетом 6:1
4. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе
Роман Григорчук снова возглавил одесский «Черноморец»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из топ-лиги Европы разорвал контракт с украинцем
Эдуард Соболь покинул «Страсбург»
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном
Кирилл Ковалец покинул расположение «Александрии»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. В Карпаты вернулся украинский вингер из Руха
Илья Квасница продолжит выступать за «львов»
6B. ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком
Артур Шах оформил новый контракт с львовским клубом
7A. Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
В решающем матче отбора Ангелина в трех сетах переиграла Майю Хвалиньску
7B. Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026
Юлия в двух сетах переиграла Викторию Томову в финале квалификации
8A. Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции
8B. Татьяна Тарасюк попала на подиум спринта Юниорского кубка IBU
Украинка с нулем промахов финишировала третьей
9. Воин вернулся, Волшебник на уровне. Зрители увидели яркие матчи Мастерса
Кайрен Уилсон и Джон Хиггинс вышли в четвертьфинал турнира в Лондоне
10. В Реале все нереально сложно. Но вряд ли кто-то виноват
Про отставку Хаби Алонсо
