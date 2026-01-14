Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 11:34 |
ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном

Кирилл Ковалец покинул расположение «Александрии»

14 января 2026, 11:34 |
ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Александрия официального объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Кириллом Ковальцем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Спасибо за все, Легенда! Навсегда в истории, навсегда в наших сердцах», – говорится в сообщении.

По официальной информации, футболист и клуб расторгли соглашение, действовавшее до лета 2027, по обоюдному согласию сторон. Кирилл был отстранен от первой команды «горожан» после происшествия Кирилла Нестеренко на тренерский мостик.

На счету Кирилла Ковальца в текущем сезоне всего два матча в основной команде «Александрии», результативными действиями не отличился.

