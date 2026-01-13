Без капитана в составе. Клуб УПЛ отправился на сборы
Александрия будет работать в Турции без Ковальца
Клуб УПЛ Александрия отправился на сбор в Турцию. Наставник Кирилл Нестеренко не взял с собой хавбека и капитана Кирилла Ковальца, который из-за конфликта в клубе почти не играл в первой части сезона.
В список на сбор попали игроки второй команды Дмитрий Черныш, Денис Хмельовский и Дмитрий Кремчанин, а также вратарь команды U-19 Никита Стовба.
Вратари: Долгий, Макаренко, Стовба
Защитники: Скорко, Ухань, Кампос, Беиратче, Боль, Артур, Огарков, Прокопенко, Ващенко.
Хавбеки: Энрике, Мишнев, Булеца, Хуссейн, Шостак, Цара, Шулянский, Жонатан, Жота, Хмельоввский, Черныш, Кастильо.
Форварды: Матеус, Кремчанин.
