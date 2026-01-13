Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без капитана в составе. Клуб УПЛ отправился на сборы
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 14:24 | Обновлено 13 января 2026, 14:33
370
0

Без капитана в составе. Клуб УПЛ отправился на сборы

Александрия будет работать в Турции без Ковальца

ФК Александрия

Клуб УПЛ Александрия отправился на сбор в Турцию. Наставник Кирилл Нестеренко не взял с собой хавбека и капитана Кирилла Ковальца, который из-за конфликта в клубе почти не играл в первой части сезона.

В список на сбор попали игроки второй команды Дмитрий Черныш, Денис Хмельовский и Дмитрий Кремчанин, а также вратарь команды U-19 Никита Стовба.

Вратари: Долгий, Макаренко, Стовба

Защитники: Скорко, Ухань, Кампос, Беиратче, Боль, Артур, Огарков, Прокопенко, Ващенко.

Хавбеки: Энрике, Мишнев, Булеца, Хуссейн, Шостак, Цара, Шулянский, Жонатан, Жота, Хмельоввский, Черныш, Кастильо.

Форварды: Матеус, Кремчанин.

Александрия Кирилл Ковалец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
