Без капитана в составе. Клуб УПЛ отправился на сборы

Клуб УПЛ Александрия отправился на сбор в Турцию. Наставник Кирилл Нестеренко не взял с собой хавбека и капитана Кирилла Ковальца, который из-за конфликта в клубе почти не играл в первой части сезона.

В список на сбор попали игроки второй команды Дмитрий Черныш, Денис Хмельовский и Дмитрий Кремчанин, а также вратарь команды U-19 Никита Стовба.

Вратари: Долгий, Макаренко, Стовба

Защитники: Скорко, Ухань, Кампос, Беиратче, Боль, Артур, Огарков, Прокопенко, Ващенко.

Хавбеки: Энрике, Мишнев, Булеца, Хуссейн, Шостак, Цара, Шулянский, Жонатан, Жота, Хмельоввский, Черныш, Кастильо.

Форварды: Матеус, Кремчанин.