ОФИЦИАЛЬНО. В Карпаты вернулся украинский вингер из Руха

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 11:08 | Обновлено 14 января 2026, 11:10
Илья Квасница продолжит выступать за «львов»

ФК Карпаты. Илья Квасница

Украинский вингер Илья Квасница стал полноправным игроком «Карпат». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

22-летний футболист первую половину текущего сезона провел на правах аренды в составе «Руха».

В текущем сезоне на счету Ильи Квасницы 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Марк Сапуга присоединился к «Карпатам».

