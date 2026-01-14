Украина. Премьер лига14 января 2026, 11:08 | Обновлено 14 января 2026, 11:10
ОФИЦИАЛЬНО. В Карпаты вернулся украинский вингер из Руха
Илья Квасница продолжит выступать за «львов»
Украинский вингер Илья Квасница стал полноправным игроком «Карпат». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
22-летний футболист первую половину текущего сезона провел на правах аренды в составе «Руха».
В текущем сезоне на счету Ильи Квасницы 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Марк Сапуга присоединился к «Карпатам».
