ОФИЦИАЛЬНО. В Карпаты вернулся украинский вингер из Руха

Украинский вингер Илья Квасница стал полноправным игроком «Карпат». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

22-летний футболист первую половину текущего сезона провел на правах аренды в составе «Руха».

В текущем сезоне на счету Ильи Квасницы 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.

