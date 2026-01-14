ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе

Одесский Черноморец официально объявил о назначении украинского специалиста Романа Григорчука на должность главного тренера первой команды «моряков».

«Назначение Романа Григорчука – шаг к четкой стратегии развития клуба. Впереди много работы и новый этап для «Черноморца», – говорится в сообщении.

Как и сообщал Sport.ua, Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.