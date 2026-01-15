В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги

Поединкам полуфинала Кубка английской лиги были посвящены события середины этой недели, и если накануне «Манчестер Сити» сделал очень весомый шаг к финальному матчу на «Уэмбли» благодаря победе над «Ньюкаслом» на поле соперников (2:0), то лондонским «Челси» и «Арсеналу» еще предстояло выяснить отношения в первой части поединка на «Стэмфорд Бридж». И здесь уже без разговоров о новом главном тренере «синих» Лиаме Росеньоре не обойтись.

Потому что проблемы «пенсионеров» от смены рулевого никуда не делись. Игроки вроде бы есть в заявке, но достаточно ли их качества для выполнения серьезных задач в текущем сезоне? Теперь новому тренеру приходится заботиться и об этом вопросе среди множества других, не менее насущных проблем. У команды Микеля Артеты тем временем появилась та самая стабильность, которой, возможно, и не хватало все эти годы тщетных попыток зацепиться за действительно большие достижения до этого.

И в первой игре на поле «Челси» в итоге «Арсенал» все-таки выглядел более целостным, чем оппоненты, которые к тому же еще и умудрились пропустить уже с первого углового в игре на обе команды. На седьмой минуте Райс выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, Санчес прогнозируемо ошибся на выходе, а Уайт замкнул головой в пустые ворота. Правда, игрок «Арсенала» на линии явно мешал соперникам не пустить этот мяч в сетку, находясь при этом в офсайде, но арбитры даже на VAR решили этот эпизод заиграть.

В итоге «канониры» провели довольно уверенный первый тайм и позволили соперникам создать только один момент для удара Эстевана, с которым в итоге пришлось разбираться Кепи. Но не более того. Коллектив Росеньора нуждался в изменении тактики после перерыва, потому что динамики впереди явно не хватало.

Тренер над этим поработал за это считанное количество минут, которое у него было, и во втором тайме мы все же увидели более нацеленный на ворота «Челси». Но не сразу. Сначала Санчес снова ошибся при перехвате прострела Уайта с правого фланга, что позволило Йокерсу поразить пустые ворота на дальней штанге.

Пришлось хозяевам привлекать еще и замены в игру, и здесь стоит отметить появление на поле Гарначо, который дважды затем удачно нашел отскоки на дальней штанге от подач с правого фланга и поражал ворота «Арсенала». Однако есть нюанс – гости еще и третий гол усилиями Субименди успели за это время забить, поэтому как бы «Челси» ни пытался добавить интриги в эту кубковую игру, но спастись от поражения ему не удалось. Будет еще немного времени для того, чтобы что-то исправить к лучшему в собственной игре. Возможно, подыщут вратаря более надежного.

Ответный матч команды сыграют на «Эмирейтс» 3 февраля.

Кубок английской лиги. Полуфинал. Первый матч.

«Челси» – «Арсенал» - 2:3

Голы: Гарначо, 53, 83 – Уайт, 7, Йокерес, 49, Субименди, 71

Предупреждения: Эстеван, 42, Кукурелья, 44, Бадьяшиль, 68, Нету, 90 — Троссар, 42, Аррисабалага, 76, Мерино, 76, Тимбер, 90+6

«Челси»: Санчес – Кукурелья (Адарабиойо, 81), Чалоба, Фофана (Хато, 75), Ачимпонг (Бадьяшиль, 53) – Э. Фернандес, Сантос – Нету, Жуан Педро (Меука, 81), Эстеван – Гую (Гарначо, 53).

«Арсенал»: Аррисабалага – Тимбер, Габриэл, Салиба, Уайт – Райс (Гаверц, 82), Субименди, Эдегор (Мерино, 68) – Троссар (Мартинелли, 67), Йокерес (Жезус, 82), Сака.

Арбитр: Саймон Хупер (Свиндон, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ) – 10 (5): 17 (6)

Угловые – 6:9

Оффсайды – 4:2

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C