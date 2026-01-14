14 января в 22:00 прошел первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси уступил Арсеналу (2:3) на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Арсенал забил быстрый гол, когда на 7-й минуте Бен Уайт выиграл второй этаж (1:0).

Канониры забили второй мяч на 49-й минуте, Виктор Дьекереш удвоил перевес (2:0).

На 57-й минуте хозяева поля вернули интригу, Алехандро Гарначо отыграл один мяч (1:2).

На 71-й минуте после отличной комбинации Мартин Субименди хладнокровно забил за Арсенал (3:1).

Алехандро Гарначо оформил дубль на 83-й минуте, сократив отставание до минимума (2:3).

В другом полуфинале Ман Сити обыграл Ньюкасл (2:0). Ответные встречи состоятся 3–4 февраля.

Финал запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Кубок английской лиги

Полуфинал. Первый матч. 14 января 2025

🔹Челси – Арсенал – 2:3

Гол: Гарначо, 57, 83 – Уайт, 7, Дёкереш, 49, Субименди, 71

ГОЛ! 0:1. Бен Уайт, 7 мин