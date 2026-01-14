Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Арсенал – 2:3. Яркое лондонское дерби. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Челси
14.01.2026 22:00 – FT 2 : 3
Арсенал
Англия
14 января 2026, 23:55 | Обновлено 15 января 2026, 00:01
Челси – Арсенал – 2:3. Яркое лондонское дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 22:00 прошел первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси уступил Арсеналу (2:3) на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал забил быстрый гол, когда на 7-й минуте Бен Уайт выиграл второй этаж (1:0).

Канониры забили второй мяч на 49-й минуте, Виктор Дьекереш удвоил перевес (2:0).

На 57-й минуте хозяева поля вернули интригу, Алехандро Гарначо отыграл один мяч (1:2).

На 71-й минуте после отличной комбинации Мартин Субименди хладнокровно забил за Арсенал (3:1).

Алехандро Гарначо оформил дубль на 83-й минуте, сократив отставание до минимума (2:3).

В другом полуфинале Ман Сити обыграл Ньюкасл (2:0). Ответные встречи состоятся 3–4 февраля.

Финал запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Кубок английской лиги

Полуфинал. Первый матч. 14 января 2025

🔹Челси – Арсенал – 2:3

Гол: Гарначо, 57, 83 – Уайт, 7, Дёкереш, 49, Субименди, 71

Видео голов и обзор матча (ожидается)

ГОЛ! 0:1. Бен Уайт, 7 мин

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал), асcист Виктор Дьёкереш.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси), асcист Педру Нету.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал), асcист Деклан Райс.
В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
