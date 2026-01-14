ВИДЕО. Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Уже на 7-й минуте канониры вышли вперед в полуфинале Кубка лиги

Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж (1:0)

ГОЛ! 0:1. Бен Уайт, 7 мин