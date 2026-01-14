Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж
Англия
14 января 2026, 22:14 | Обновлено 14 января 2026, 22:16
ВИДЕО. Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж

Уже на 7-й минуте канониры вышли вперед в полуфинале Кубка лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Уже на 7-й минуте канониры вышли вперед в полуфинале Кубка лиги

Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж (1:0)

ГОЛ! 0:1. Бен Уайт, 7 мин

