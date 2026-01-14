Англия14 января 2026, 22:14 | Обновлено 14 января 2026, 22:16
141
0
ВИДЕО. Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж
Уже на 7-й минуте канониры вышли вперед в полуфинале Кубка лиги
14 января 2026, 22:14 | Обновлено 14 января 2026, 22:16
141
0
14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Уже на 7-й минуте канониры вышли вперед в полуфинале Кубка лиги
Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж (1:0)
ГОЛ! 0:1. Бен Уайт, 7 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Украинец забил пятый гол за «Жирону»
Бокс | 13 января 2026, 22:54 1
Джон – о решении украинца драться с Уайлдером
Футбол | 14.01.2026, 19:18
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Футбол | 14.01.2026, 22:02
Комментарии 0
Популярные новости
13.01.2026, 07:45 6
12.01.2026, 19:27 10
14.01.2026, 07:05 3
13.01.2026, 08:00
13.01.2026, 19:04 8
12.01.2026, 20:54 1
13.01.2026, 19:27 34
14.01.2026, 07:57 1