В среду, 14 января, состоится первый полуфинальный поединок Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Челси

Для действующих чемпионов мира текущий сезон проходит довольно сумбурно. За 21 игру в Премьер-лиге команде удалось набрать 31 зачетный пункт, благодаря которым сейчас она занимает 8-е место турнирной таблицы. И от 4-го, и от 14-го места «Челси» отделяет 4 очка. В Кубке Англии лондонцы разгромили «Чарльтон» со счетом 5:1 и квалифицировались в 1/16 финала турнира.

В Лиге чемпионов «синие» набрали всего 10 баллов за 6 игр – сейчас такие результаты позволяют находиться на 13-й позиции общей таблицы соревнований. Расстояние от требуемого топ-8 составляет 2 балла.

Следует отметить, что грядущий поединок станет всего 2-м для Лиама Росеньора в должности главного тренера «Челси». Британского специалиста назначили вместо ранее уволенного Энцо Марески.

Арсенал

А вот «канониры» проводят практически эталонный сезон. За 21 тур Премьер-лиги команде удалось добыть в борьбе 49 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ей возглавлять турнирную таблицу. Расстояние от ближайших конкурентов, «Ман Сити» и «Астон Виллы», пока составляет 6 очков. В Кубке Англии «Арсенал» обыграл «Портсмут» со счетом 1:4 и также прошел в 1/16 финала.

В Лиге чемпионов результаты лондонцев впечатляют. После 6 туров клуб имеет на балансе 6 побед и 18 баллов, благодаря которым занимает 1-е место турнирной таблицы и уже обеспечил себе место в плей-офф соревнований.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Арсенал». За это время «канониры» одержали 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Челси» не одержал ни одной победы в последних 5-х играх Премьер-лиги.

«Арсенал» пропустил 14 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

За последние 9 игр «Арсенал» имеет 8 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.5.