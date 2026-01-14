В среду, 14-го января, состоится первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00.

Энцо Мареска таки досиделся до увольнения, и теперь «синих» возглавляет Лиам Росеньор, у которого уже на старте работы в новом клубе два серьезных кубковых испытания. Первое из них он успешно преодолел, обыграв «Чарльтон» (5:1), но теперь соперник будет куда серьезнее, чем представитель Чемпионшипа. «Арсенал» в этом сезоне старается охватить своим доминированием абсолютно все турниры, и если уже удалось достичь полуфинала Кубка лиги, то останавливаться команда Микеля Артеты не намерена. Хотя на «Бридже» она побеждала в последний раз более трех лет тому назад.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.