  Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Кубок Английской лиги
Челси
14.01.2026 22:00 - : -
Арсенал
Англия
14 января 2026, 02:40
Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Кубка английской лиги

Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 14-го января, состоится первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00.

Энцо Мареска таки досиделся до увольнения, и теперь «синих» возглавляет Лиам Росеньор, у которого уже на старте работы в новом клубе два серьезных кубковых испытания. Первое из них он успешно преодолел, обыграв «Чарльтон» (5:1), но теперь соперник будет куда серьезнее, чем представитель Чемпионшипа. «Арсенал» в этом сезоне старается охватить своим доминированием абсолютно все турниры, и если уже удалось достичь полуфинала Кубка лиги, то останавливаться команда Микеля Артеты не намерена. Хотя на «Бридже» она побеждала в последний раз более трех лет тому назад.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Челси
14 января 2026 -
22:00
Арсенал
Арсенал Лондон Челси Кубок английской лиги по футболу
