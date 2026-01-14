Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции
Кубок Турции
Истанбулспор
14.01.2026 17:00 – FT 1 : 6
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
14 января 2026, 19:51 |
1059
2

Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции

Подопечные Фатиха Текке разгромили «Истанбулспор АС» со счетом 6:1

14 января 2026, 19:51 |
1059
2 Comments
Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции
ФК Трабзонспор.

В среду, 14 января, состоялся матч второго раунда Кубка Турции, в котором встретились «Истанбулспор АС» и «Трабзонспор». Гости разгромили соперника со счетом 6:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами и ушли на перерыв при счете 1:1. Однако во второй половине игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Фахри Керема.

После красной карточки «Истанбулспор АС» оказался в ужасном положении и пропустил пять мячей. Участие в разгроме приняли и украинские футболисты.

Защитник Арсений Батагов вышел на поле с первых минут, забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Даниил Сикан появился на поле во втором тайме (на 66-й минуте), однако за это время сумел оформить дубль.

Вингер сборной Украины Александр Зубков не попал в заявку, так как продолжает восстанаваливаться после травмы.

Кубок Турции, второй раунд

Истанбулспор АС – Трабзонспор – 1:6

Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 61, Батагов, 57, Олаигбе, 70, Сикан, 85, 90+1

По теме:
Сикан и Батагов отличились голами за Трабзонспор. Сколько теперь имеют?
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
Германия, Франция, восток. Сикан имеет несколько вариантов трансфера
Кубок Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Арсений Батагов Александр Зубков
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»
Футбол | 14 января 2026, 18:57 0
Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»
Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»

Сергей Попов рассказал о периоде сотрудничества с Йожефом Сабо

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14 января 2026, 07:57 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»

Британец – о бое Джошуа и Пола

Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
Бокс | 13.01.2026, 22:54
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Wanted!
Скоро до Сіка в Трабзоспірт приїде рижий зі своєю каструлеяголовою соскою і покаже всім де Рак зимує - в Чорноморці! ☝️
Ответить
+2
Artem_Ponomar
Феєричний матч від українців, так би частіше
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем