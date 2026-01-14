Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции

В среду, 14 января, состоялся матч второго раунда Кубка Турции, в котором встретились «Истанбулспор АС» и «Трабзонспор». Гости разгромили соперника со счетом 6:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами и ушли на перерыв при счете 1:1. Однако во второй половине игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Фахри Керема.

После красной карточки «Истанбулспор АС» оказался в ужасном положении и пропустил пять мячей. Участие в разгроме приняли и украинские футболисты.

Защитник Арсений Батагов вышел на поле с первых минут, забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Даниил Сикан появился на поле во втором тайме (на 66-й минуте), однако за это время сумел оформить дубль.

Вингер сборной Украины Александр Зубков не попал в заявку, так как продолжает восстанаваливаться после травмы.

Кубок Турции, второй раунд

Истанбулспор АС – Трабзонспор – 1:6

Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 61, Батагов, 57, Олаигбе, 70, Сикан, 85, 90+1