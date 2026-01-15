Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6. Дубль Сикана, мяч Батагова. Видео голов
Кубок Турции
Истанбулспор
14.01.2026 17:00 – FT 1 : 6
Трабзонспор
Турция
15 января 2026, 15:47 | Обновлено 15 января 2026, 17:01
Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6. Дубль Сикана, мяч Батагова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча группового раунда Кубка Турции

Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6. Дубль Сикана, мяч Батагова. Видео голов
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Вечером 14 января состоялся матч группового раунда Кубка Турции.

Трабзонспор в гостях нанес разгромное поражение команде Истанбулспор со счетом 6:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У гостей дубль оформил украинский форвард Даниил Сикан, также отличился украинский защитник Арсений Батагов.

Арсений Батагов отыграл весь матч, забил гол и сделал ассист. Сикан вышел на замену на 65-й минуте, после чего оформил дубль в концовке игры.

Украинский вингер Александр Зубков не был включен в заявку Трабзонспора из-за травмы.

Кубок Турции. Групповой раунд, 2-й тур. 14 января 2026

Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6

Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 60, Батагов, 57, Олаигбе, 70, Сикан, 85, 90+1

Удаление: Фахри Ай, 53 (Истанбулспор)

Видео матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор), асcист Арсений Батагов.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор), асcист Казим Олаигбе.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Казим Олаигбе (Трабзонспор), асcист Cihan Canak.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Казим Олаигбе.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (Трабзонспор), асcист Эрнест Мучи.
53’
Фахри Ай (Истанбулспор) получает красную карточку.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Озан Туфан.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Крстовски (Истанбулспор), асcист Yunus Bahadir.
Трабзонспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Истанбулспор Арсений Батагов видео голов и обзор Эрнест Мучи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
