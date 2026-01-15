Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6. Дубль Сикана, мяч Батагова. Видео голов

Вечером 14 января состоялся матч группового раунда Кубка Турции.

Трабзонспор в гостях нанес разгромное поражение команде Истанбулспор со счетом 6:1.

У гостей дубль оформил украинский форвард Даниил Сикан, также отличился украинский защитник Арсений Батагов.

Арсений Батагов отыграл весь матч, забил гол и сделал ассист. Сикан вышел на замену на 65-й минуте, после чего оформил дубль в концовке игры.

Украинский вингер Александр Зубков не был включен в заявку Трабзонспора из-за травмы.

Кубок Турции. Групповой раунд, 2-й тур. 14 января 2026

Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6

Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 60, Батагов, 57, Олаигбе, 70, Сикан, 85, 90+1

Удаление: Фахри Ай, 53 (Истанбулспор)

Видео матча