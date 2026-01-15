Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6. Дубль Сикана, мяч Батагова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча группового раунда Кубка Турции
Вечером 14 января состоялся матч группового раунда Кубка Турции.
Трабзонспор в гостях нанес разгромное поражение команде Истанбулспор со счетом 6:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У гостей дубль оформил украинский форвард Даниил Сикан, также отличился украинский защитник Арсений Батагов.
Арсений Батагов отыграл весь матч, забил гол и сделал ассист. Сикан вышел на замену на 65-й минуте, после чего оформил дубль в концовке игры.
Украинский вингер Александр Зубков не был включен в заявку Трабзонспора из-за травмы.
Кубок Турции. Групповой раунд, 2-й тур. 14 января 2026
Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6
Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 60, Батагов, 57, Олаигбе, 70, Сикан, 85, 90+1
Удаление: Фахри Ай, 53 (Истанбулспор)
Видео матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции
Известный специалист возглавил запорожский «Металлург»