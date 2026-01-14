Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Трабзонспора: «Я недоволен. Надо немедленно оставить это позади»
Кубок Турции
Истанбулспор
14.01.2026 17:00 – FT 1 : 6
Трабзонспор
Турция
14 января 2026, 22:52 |
Коуч Трабзонспора: «Я недоволен. Надо немедленно оставить это позади»

Фатих Текке остался недоволен игрой своей команды в Кубке Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Фатих Текке

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над Истанбулспором (6:1) в матче Кубка Турции, где феерили украинцы.

«Я недоволен игрой 11 на 11. Наш соперник и так начал игру с кадровыми потерями и продолжал в том же духе. Честно говоря, они заставили нас попотеть, мы не должны были пропускать гол.

Поверьте, я устал говорить одно и то же каждую неделю. Но сейчас нам нужно немедленно оставить это позади, не преувеличивать значение этого настроения, ведь уже с завтрашнего дня мы начинаем вторую половину очень тяжелым выездным матчем», – сказал Текке.

Следующий матч Трабзонспор проведет 18 января против Коджаэлиспора в рамках Суперлиги. Начало встречи в 16.00 по киевскому времени.

Дубль Сикана, гол Батагова. Трабзонспор уничтожил соперника в Кубке Турции
Сикан и Батагов отличились голами за Трабзонспор. Сколько теперь имеют?
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
Олег Вахоцкий Источник: ФК Трабзонспор
