Коуч Трабзонспора: «Я недоволен. Надо немедленно оставить это позади»

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над Истанбулспором (6:1) в матче Кубка Турции, где феерили украинцы.

«Я недоволен игрой 11 на 11. Наш соперник и так начал игру с кадровыми потерями и продолжал в том же духе. Честно говоря, они заставили нас попотеть, мы не должны были пропускать гол.

Поверьте, я устал говорить одно и то же каждую неделю. Но сейчас нам нужно немедленно оставить это позади, не преувеличивать значение этого настроения, ведь уже с завтрашнего дня мы начинаем вторую половину очень тяжелым выездным матчем», – сказал Текке.

Следующий матч Трабзонспор проведет 18 января против Коджаэлиспора в рамках Суперлиги. Начало встречи в 16.00 по киевскому времени.