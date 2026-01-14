ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
14 января 2026, 18:55 | Обновлено 14 января 2026, 18:59
577
0

Вслед за Арсением Батаговым ворота соперника поразил и форвард «бордово-синих»

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан забил гол в матче второго раунда Кубка Турции, в котором встретились «Истанбулспор АС» и «Трабзонспор».

24-летний футболист начал игру на скамейке запасных, однако вышел на поле во втором тайме, когда заменил албанца Эрнесто Мучи на 66-й минуте.

На 85-й Сикан получил передачу в районе 11-метровой отметки, хладнокровно переиграл защитника соперника, после чего отправил мяч в угол ворот. Вскоре Даниил оформил дубль и сделал счет 6:1.

ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан забил в Кубке Турции за Трабзонспор

