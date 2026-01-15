Переговоры Полесья и игрока сборной Украины провалились из-за финансов

Переговоры вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка и житомирского «Полесья» о продолжении сотрудничества провалились из-за финансового вопроса.

Поскольку сторонам не удалось найти консенсуса, 28-летний игрок был отстранен от занятий с первой команды и переведен в расположение U-19. Источник рассказал детали переговоров:

«Нынешняя зарплата Алексея составляет 50 тысяч евро в месяц, «Полесье» предлагало сократить до 30 тысяч евро. Главное препятствие было, что Гуцуляк хотел получать вдвое большую сумму, чем получает сейчас.

Это явно не подходит под новую стратегию сокращения зарплат в житомирском клубе».

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт вингера истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.