Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
13 января 2026, 11:07 | Обновлено 13 января 2026, 11:11
919
14

Даяна в двух сетах потерпела поражение от Катерины Синяковой на старте пятисотника

14 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) неожиданно быстро завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде украинка в двух сетах без шансов проиграла Катерине Синяковой (Чехия, WTA 46) за 53 минуты.

WTA 500 Аделаида. Хард, 1/16 финала

Катерина Синякова (Чехия) [LL] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:0, 6:1

Ястремская провела первое очное противостояние против Синяковой.

Даяна проиграла второй матч в 2026 годую. На прошлой неделе она добралась до третьего раунда пятисотника в Брисбене, где уступила Джессике Пегуле.

Следующими соревнованиями Ястремской будет Australian Open, который стартует 18 января.

В Аделаиде Украину продолжит представлять Людмила Киченок, которая днем ранее успешно стартовала в парном разряде в одном дуэте с Дезире Кравчик.

Синякова во втором круге турнира в Аделаиде поборется против девятой сеяной Дианы Шнайдер.

Даяна Ястремская Катерина Синякова WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Схоже, ті два матчі в Брісбені були виграні на свіжачка і на хвилі хорошого настрою. Поки що найпесимістичніші прогнози щодо наслідків "підготовки" Даяни виглядають близькими до істини.
Ответить
+5
Показать Скрыть 5 ответов
Vlad Holl
З 8-30 чекав ,щоб подивитися на потужну гру неймовірної ( це з інстаграму) і найвеличнішої Даяни. Такого позориська ще не доводилося бачити у виконанні наших українок . Вона думає,що приїде на АО , а там як заграє , що всі будуть в шоці. 
Хоча свої $ заробила , а більше їй мабуть і не потрібно.
Ответить
+4
Олександр Науменко
Це як треба зневажати себе.
Ответить
+3
Leonidas B
Може погано почувалася, все ж може бути.
Ответить
+1
Richard Lewis
Чим раніше вилетіла – тим більше часу на пляжі 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Неначе лайном облили. З такою грою останні шанувальники тебе пошлють за рузьге кораблем . Ну , що за людина пуста !
Ответить
0
micha(ZAKARPATTJA)
Мало фоток в бікіні. Слабка підготовка
Ответить
0
Андрій Заліщук
І шо це було?!
Ответить
0
