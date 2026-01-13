Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Даяна в двух сетах потерпела поражение от Катерины Синяковой на старте пятисотника
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) неожиданно быстро завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В первом раунде украинка в двух сетах без шансов проиграла Катерине Синяковой (Чехия, WTA 46) за 53 минуты.
WTA 500 Аделаида. Хард, 1/16 финала
Катерина Синякова (Чехия) [LL] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:0, 6:1
Ястремская провела первое очное противостояние против Синяковой.
Даяна проиграла второй матч в 2026 годую. На прошлой неделе она добралась до третьего раунда пятисотника в Брисбене, где уступила Джессике Пегуле.
Следующими соревнованиями Ястремской будет Australian Open, который стартует 18 января.
В Аделаиде Украину продолжит представлять Людмила Киченок, которая днем ранее успешно стартовала в парном разряде в одном дуэте с Дезире Кравчик.
Синякова во втором круге турнира в Аделаиде поборется против девятой сеяной Дианы Шнайдер.
