Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) неожиданно быстро завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде украинка в двух сетах без шансов проиграла Катерине Синяковой (Чехия, WTA 46) за 53 минуты.

WTA 500 Аделаида. Хард, 1/16 финала

Катерина Синякова (Чехия) [LL] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:0, 6:1

Ястремская провела первое очное противостояние против Синяковой.

Даяна проиграла второй матч в 2026 годую. На прошлой неделе она добралась до третьего раунда пятисотника в Брисбене, где уступила Джессике Пегуле.

Следующими соревнованиями Ястремской будет Australian Open, который стартует 18 января.

В Аделаиде Украину продолжит представлять Людмила Киченок, которая днем ранее успешно стартовала в парном разряде в одном дуэте с Дезире Кравчик.

Синякова во втором круге турнира в Аделаиде поборется против девятой сеяной Дианы Шнайдер.