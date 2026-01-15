Флик – об успехе Барсы: единство команды и поддержка Лапорты

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 января 2026, 05:04 | Обновлено 15 января 2026, 05:05
Тренер каталонцев рассказал о роли президента в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Барселоны» Ханс–Дитер Флик высказался о поддержке со стороны президента клуба Жоана Лапорты.

«В футбольной индустрии сложно предсказать будущее, обстоятельства постоянно меняются, и здесь также возможны любые повороты. Результат в футболе определяется победами, что особенно актуально для топ–клубов. С самого начала моей работы здесь я ощутил мощный импульс к тесному сотрудничеству.

Сейчас я воспринимаю наш коллектив как настоящую семью. Президент акцентировал на этом внимание: не только футболисты, но и сотрудники, менеджмент, спортивный директор Деку, родные и близкие – мы представляем собой единое целое. Я глубоко дорожу той атмосферой, которую нам удалось сформировать.

Это единство ощущалось и в Саудовской Аравии, и здесь это просто великолепно. Я очень ценю подобную культуру», – цитирует Флика издание Mundo Deportivo.

Напомним, что 11 января «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в решающем матче мадридский «Реал» со счетом 3:2.

Ханс-Дитер Флик Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Деку Жоан Лапорта
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
