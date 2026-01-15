Флик – об успехе Барсы: единство команды и поддержка Лапорты
Тренер каталонцев рассказал о роли президента в клубе
Тренер «Барселоны» Ханс–Дитер Флик высказался о поддержке со стороны президента клуба Жоана Лапорты.
«В футбольной индустрии сложно предсказать будущее, обстоятельства постоянно меняются, и здесь также возможны любые повороты. Результат в футболе определяется победами, что особенно актуально для топ–клубов. С самого начала моей работы здесь я ощутил мощный импульс к тесному сотрудничеству.
Сейчас я воспринимаю наш коллектив как настоящую семью. Президент акцентировал на этом внимание: не только футболисты, но и сотрудники, менеджмент, спортивный директор Деку, родные и близкие – мы представляем собой единое целое. Я глубоко дорожу той атмосферой, которую нам удалось сформировать.
Это единство ощущалось и в Саудовской Аравии, и здесь это просто великолепно. Я очень ценю подобную культуру», – цитирует Флика издание Mundo Deportivo.
Напомним, что 11 января «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в решающем матче мадридский «Реал» со счетом 3:2.
