Флик – об успехе Барсы: единство команды и поддержка Лапорты

Тренер «Барселоны» Ханс–Дитер Флик высказался о поддержке со стороны президента клуба Жоана Лапорты.

«В футбольной индустрии сложно предсказать будущее, обстоятельства постоянно меняются, и здесь также возможны любые повороты. Результат в футболе определяется победами, что особенно актуально для топ–клубов. С самого начала моей работы здесь я ощутил мощный импульс к тесному сотрудничеству.

Сейчас я воспринимаю наш коллектив как настоящую семью. Президент акцентировал на этом внимание: не только футболисты, но и сотрудники, менеджмент, спортивный директор Деку, родные и близкие – мы представляем собой единое целое. Я глубоко дорожу той атмосферой, которую нам удалось сформировать.

Это единство ощущалось и в Саудовской Аравии, и здесь это просто великолепно. Я очень ценю подобную культуру», – цитирует Флика издание Mundo Deportivo.