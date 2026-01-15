Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виноват ли Лунин? В Испании назвали двух худших футболистов Реала в Кубке
Кубок Испании
Мадридский клуб потерпел сенсационное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретились «Альбасете» (второй по силе дивизион страны) и мадридский «Реал».

Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира. Дебютный матч во главе «сливочных» проводил Альваро Арбелоа, который заменил на этой должности Хаби Алонсо.

После финального свистка испанская пресса выбрала двух игроков, которых считает худшими в этом противостоянии – это защитник Дани Карвахаль и вингер Винисиус Жуниор.

Вратарь сборной Украины пропустил три мяча, но журналисты уверены, что в некоторых эпизодах голкипер «сливочных» не мог ничего сделать из-за ошибок своих одноклубников.

Винисиус: «Если MVP – это награда лучшему игроку, то бразильцу мы дадим WPV (наименее ценный игрок). Какое же это отстраненное от игры поведение! Это отражалось не только в его действиях, но казалось, что ему вообще неинтересно то, что происходило на поле».

«Где сегодня был Винисиус? Тот, кто никогда не прощается; тот, кто устраивает истерики, когда его заменяют. Все это смешно, то, что произошло на этой неделе… Я уже говорил об этом, мы превратили «Реал» в посмешище», – недоволен журналист Сиро Лопес.

Карвахаль: «Он оставил Хефте одного, позволив ему забить второй гол. Еще хуже и неубедительно сыграл, когда «Реал» пропускал третий».

По теме:
КРООС – о Барселоне: «На международной арене трофеев они не добудут»
Флик – об успехе Барсы: единство команды и поддержка Лапорты
Источник: Моуриньо намеренно провоцирует Бенфику, чтобы вернуться в Реал
Кубок Испании по футболу Альбасете Реал Мадрид Андрей Лунин Винисиус Жуниор Дани Карвахаль
Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
