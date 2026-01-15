Ван Леувен объяснил, кто заменит ушедших в ЛНЗ Твердохлеба и Микитишина

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен объяснил, кто заменит перебравшихся в расположение ЛНЗ Егора Твердохлеба и Артура Микитишина.

– Не так давно клуб объявил о продаже в ЛНЗ Егора Твердохлеба и Артура Микитишина. Насколько это значительные потери для команды?

– Это молодые украинские игроки, которых нам не хватит во второй части сезона. Они многое забивали и ассистировали, поэтому их будет сложно заменить.

Скорее всего, альтернативой станут молодые исполнители. Это значит, что на собрании мы должны показать им наши уже отработанные моменты, которые важны для команды, чтобы они продолжили дело Твердохлеба и Никитишина, – сказал коуч.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.