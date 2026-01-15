КРООС – о Барселоне: «На международной арене трофеев они не добудут»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос вместе со своим братом Феликсом затронули тему «Барселоны» после триумфа каталонцев над «бланкос» в финале Суперкубка Испании (3:2).

«Они все еще пребывают в восторге от победы в Суперкубке страны, однако впереди у «Барселоны» матчи Лиги чемпионов, где им будут противостоять оппоненты экстра–класса», – отметил Феликс в рамках их совместного подкаста Einfach mal Luppen.

«На международной арене трофеев они не добудут. Во всяком случае, таково мое мнение», – парировал Тони Кроос.