Испания
15 января 2026, 06:13 |
1

КРООС – о Барселоне: «На международной арене трофеев они не добудут»

Бывший игрок Реала оценил перспективы каталонцев

КРООС – о Барселоне: «На международной арене трофеев они не добудут»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос вместе со своим братом Феликсом затронули тему «Барселоны» после триумфа каталонцев над «бланкос» в финале Суперкубка Испании (3:2).

«Они все еще пребывают в восторге от победы в Суперкубке страны, однако впереди у «Барселоны» матчи Лиги чемпионов, где им будут противостоять оппоненты экстра–класса», – отметил Феликс в рамках их совместного подкаста Einfach mal Luppen.

«На международной арене трофеев они не добудут. Во всяком случае, таково мое мнение», – парировал Тони Кроос.

Тони Кроос Реал Мадрид Барселона Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Александр Бондарь
Ну там будет видно,главное маргариновым дать понюхать
