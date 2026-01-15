Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа взял всю вину на себя после матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором королевский клуб уступил «Альбасете» со счетом 2:3.

В этом клубе даже ничья – это трагедия, а представьте себе такое поражение. Уверен, болельщики чувствуют то же самое, особенно против команды из низшего дивизиона. Мы знаем, насколько сложной может быть любая команда.

Если кто-то и виноват в этом поражении, то это я, потому что я принимал решения в течении игры. Хочу поблагодарить футболистов своей команды, но теперь нам нужно вернуть их в оптимальную форму, как физическую, так и психологическую, и сосредоточиться на субботнем матче.

Об отсутствии некоторых игроков: «Я был убежден, что это правильное решение, и до сих пор так считаю. Они были и остаются великолепной командой. У меня выдающийся состав с исключительными игроками. Им непросто выполнить все мои просьбы всего за одну тренировку. Важно, чтобы они продолжали усердно работать. У нас много игроков, которым нужно восстановиться.

Я не боюсь неудач, и понимаю тех, кто хочет так это назвать. Неудача – это путь к успеху. Это сделает нас всех лучше. Это отправная точка, где у нас есть много возможностей для совершенствования. Я не боюсь этого слова. Я переживал и более сложные отборочные этапы, чем этот. Я с нетерпением жду возвращения в Вальдебебас завтра, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Я видел игроков, которые хотели победить, которые выложились на полную. Я не могу упрекнуть их за то, как они встретили меня вчера, и за их отношение сегодня. Я понимаю болельщиков, потому что мы знаем, какое давление оказывает на нас эта эмблема и наша история. Все мы ложимся спать с болью в сердце, но завтра у нас нет другого выбора, кроме как проснуться и вернуться к работе. Нам предстоит бороться за два важных титула».