Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Кубок Испании
15 января 2026, 01:11 |
435
1

Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды

Мадридский клуб потерпел сенсационное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании

15 января 2026, 01:11 |
435
1 Comments
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа взял всю вину на себя после матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором королевский клуб уступил «Альбасете» со счетом 2:3.

В этом клубе даже ничья – это трагедия, а представьте себе такое поражение. Уверен, болельщики чувствуют то же самое, особенно против команды из низшего дивизиона. Мы знаем, насколько сложной может быть любая команда.

Если кто-то и виноват в этом поражении, то это я, потому что я принимал решения в течении игры. Хочу поблагодарить футболистов своей команды, но теперь нам нужно вернуть их в оптимальную форму, как физическую, так и психологическую, и сосредоточиться на субботнем матче.

Об отсутствии некоторых игроков: «Я был убежден, что это правильное решение, и до сих пор так считаю. Они были и остаются великолепной командой. У меня выдающийся состав с исключительными игроками. Им непросто выполнить все мои просьбы всего за одну тренировку. Важно, чтобы они продолжали усердно работать. У нас много игроков, которым нужно восстановиться.

Я не боюсь неудач, и понимаю тех, кто хочет так это назвать. Неудача – это путь к успеху. Это сделает нас всех лучше. Это отправная точка, где у нас есть много возможностей для совершенствования. Я не боюсь этого слова. Я переживал и более сложные отборочные этапы, чем этот. Я с нетерпением жду возвращения в Вальдебебас завтра, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Я видел игроков, которые хотели победить, которые выложились на полную. Я не могу упрекнуть их за то, как они встретили меня вчера, и за их отношение сегодня. Я понимаю болельщиков, потому что мы знаем, какое давление оказывает на нас эта эмблема и наша история. Все мы ложимся спать с болью в сердце, но завтра у нас нет другого выбора, кроме как проснуться и вернуться к работе. Нам предстоит бороться за два важных титула».

По теме:
ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Алавес взял верх над Райо Вальекано и стал четвертьфиналистом Копа дель Рей
Кубок Испании по футболу Альбасете Реал Мадрид Альваро Арбелоа пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 24
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14 января 2026, 07:05 3
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды

Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Футбол | 14.01.2026, 04:45
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту
Футбол | 15.01.2026, 00:51
Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту
Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Футбол | 14.01.2026, 07:44
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Після сьоднішніх ферверків голів, Лунін надовго сяде на лавку поліровщиком. Як можна так бездарно стояти на воротах.
Ответить
0
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 22
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 3
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем