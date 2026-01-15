Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги вышел из отпуска без двоих легионеров
Украина. Премьер лига
Клуб Украинской Премьер-лиги вышел из отпуска без двоих легионеров

Футболисты «Руха» возобновили тренировочный процесс

Клуб Украинской Премьер-лиги вышел из отпуска без двоих легионеров
ФК Рух Львов. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, 14 января львовский «Рух» на своей загородной базе в Винниках провел первую тренировку в новом году.

С аренды с японского ФК «Касима Антлерс» вернулся бразильский атакующий полузащитник Таллес, которого партнеры тепло поздравили с завоеванием звания чемпиона этой страны.

Достаточно неожиданным было появление на тренировке Богдана Слюбика, ведь он собирался отправиться в Чехию для подписания контракта с «Пардубице». По имеющейся информации, переговоры между клубами продолжаются.

Несмотря на действующие контракты, на тренировке отсутствовали легионеры Эдсон и Фаал, к которым проявляют интерес «Карпаты». Где они продолжат карьеру, определится на этой неделе.

Подопечные Ивана Федика планируют провести 28 января спарринг с перволиговым ФК «Феникс-Мариуполь», а затем отправятся в начале февраля на сбор в Словению.

Ранее сообщалось, что сразу 21 клуб УПЛ и ПФЛ находится под трансферным баном и не вправе регистрировать новых футболистов.

Николай Тытюк
