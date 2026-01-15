Australian Open15 января 2026, 01:55 | Обновлено 15 января 2026, 02:02
Дарья Снигур – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации Australian Open 2026
15 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В финальном раунде отбора украинка сыграет против Александры Саснович (WTA 102). Поединок начнется в 05:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния выйдет в основную сетку Austtalian Open.
