Дарья Снигур – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против Александры Саснович (WTA 102). Поединок начнется в 05:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку Austtalian Open.

