Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
15 января 2026, 01:55 | Обновлено 15 января 2026, 02:02
Дарья Снигур – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации Australian Open 2026

Дарья Снигур – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Arata Yamaoka. Дарья Снигур

15 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против Александры Саснович (WTA 102). Поединок начнется в 05:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку Austtalian Open.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Жеребьевка Aus Open 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Ангелина Калинина – Майя Хвалиньска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Александра Саснович Australian Open 2026 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
