Юлия Стародубцева – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале отбора украинка сыграет против Виктории Томовой (Болгария, WTA 128). Встреча начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку мейджора в Мельбурне.

