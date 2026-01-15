Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
15 января 2026, 02:10 | Обновлено 15 января 2026, 02:11
Юлия Стародубцева – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

15 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале отбора украинка сыграет против Виктории Томовой (Болгария, WTA 128). Встреча начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку мейджора в Мельбурне.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Юлия Стародубцева Виктория Томова смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
