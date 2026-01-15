Юлия Стародубцева – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации Australian Open 2026
15 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В финале отбора украинка сыграет против Виктории Томовой (Болгария, WTA 128). Встреча начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка выйдет в основную сетку мейджора в Мельбурне.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале «Львы Теранги» будут играть против сильнейшего из пары Марокко и Нигерии
Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды