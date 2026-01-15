Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футбольный болельщик сел в тюрьму на 18 месяцев
Другие новости
15 января 2026, 02:15 |
71
0

ФОТО. Футбольный болельщик сел в тюрьму на 18 месяцев

Фанат бросил часть сиденья, оставив игрока с пожизненными шрамами на лице

15 января 2026, 02:15 |
71
0
ФОТО. Футбольный болельщик сел в тюрьму на 18 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Маккензи

Болельщик «Абердина» получил 18 месяцев тюрьмы за позорное поведение, в результате которого футболист Джек Маккензи остался с пожизненными шрамами на лице.

32-летний Дэвид Гованс бросил часть сломанного сиденья после матча Шотландской Премьер-лиги против «Данди Юнайтед» 17 мая 2025 года, попав игроку в область левого глаза.

Маккензи получил глубокий порез над глазом и ссадину под ним, которые оставят постоянные шрамы. Помимо тюремного срока, Говансу запрещено посещать футбольные матчи на 10 лет, а сам «Абердин» ранее пожизненно отстранил его от своих игр.

Гованс признал, что действовал преступно и крайне безрассудно. В суде также выяснилось, что перед матчем он выпил пол-литра водки. Прокурор Хелен Нисбет назвала инцидент «позорным» и подчеркнула, что он мог привести к еще более тяжелым последствиям и поставить под угрозу безопасность других болельщиков.

Маккензи, который в тот момент был запасным, получил помощь прямо на поле. Инцидент произошел после финального матча сезона, в котором «Данди Юнайтед» обыграл «Абердин» (2:1) и вышел в еврокубки. Левый защитник, сыгравший 115 матчей за «Абердин», прошлым летом перешел в «Плимут Аргайл».

По теме:
ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
Организаторы турнира в Найроби признали свою ошибку в выдаче уайлд-кард
Худшая теннисистка в истории. Она не умела даже подавать: скандал в Найроби
фото скандал чемпионат Шотландии по футболу Абердин Данди Юнайтед
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14 января 2026, 14:15 5
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением

Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа

Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Футбол | 14 января 2026, 07:44 7
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины

Украинец не захотел играть за «Эвертон»

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Футбол | 15.01.2026, 01:08
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Футбол | 14.01.2026, 04:45
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем