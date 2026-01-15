ФОТО. Футбольный болельщик сел в тюрьму на 18 месяцев

Болельщик «Абердина» получил 18 месяцев тюрьмы за позорное поведение, в результате которого футболист Джек Маккензи остался с пожизненными шрамами на лице.

32-летний Дэвид Гованс бросил часть сломанного сиденья после матча Шотландской Премьер-лиги против «Данди Юнайтед» 17 мая 2025 года, попав игроку в область левого глаза.

Маккензи получил глубокий порез над глазом и ссадину под ним, которые оставят постоянные шрамы. Помимо тюремного срока, Говансу запрещено посещать футбольные матчи на 10 лет, а сам «Абердин» ранее пожизненно отстранил его от своих игр.

Гованс признал, что действовал преступно и крайне безрассудно. В суде также выяснилось, что перед матчем он выпил пол-литра водки. Прокурор Хелен Нисбет назвала инцидент «позорным» и подчеркнула, что он мог привести к еще более тяжелым последствиям и поставить под угрозу безопасность других болельщиков.

Маккензи, который в тот момент был запасным, получил помощь прямо на поле. Инцидент произошел после финального матча сезона, в котором «Данди Юнайтед» обыграл «Абердин» (2:1) и вышел в еврокубки. Левый защитник, сыгравший 115 матчей за «Абердин», прошлым летом перешел в «Плимут Аргайл».