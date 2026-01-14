Григорчук принял важное решение по возвращении в Черноморец: «Нонсенс»

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук хочет сократить «морякам» отпуск. Специалист считает, что команда должна была начать подготовку к сезону еще десять дней назад.

- Что можете сказать по игрокам команды: изучали ли нынешний состав и возможны ли кадровые изменения?

– Пока я не могу сказать, что детально изучил команду и каждого игрока. Я еще ни с кем не общался лично. В ближайшие дни будут полностью посвящены именно этой работе, ведь этот вопрос требует срочных решений и максимально точной информации.

На мой взгляд, «Черноморец» должен был начать подготовку еще примерно десять дней назад. Мы уже немного опоздали, поэтому постараемся сократить отпуск настолько, насколько это будет возможно, чтобы команда собралась и начала полноценную работу как можно раньше. Я просто не представляю, чтобы команда могла находиться в отпуске два месяца – для меня это абсолютный нонсенс, – сказал Григорчук.

Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024 год. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.