Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук принял важное решение по возвращении в Черноморец: «Нонсенс»
Украина. Первая лига
14 января 2026, 23:16 |
753
0

Григорчук принял важное решение по возвращении в Черноморец: «Нонсенс»

Коуч хочет сократить отпуск «моряков»

14 января 2026, 23:16 |
753
0
Григорчук принял важное решение по возвращении в Черноморец: «Нонсенс»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук хочет сократить «морякам» отпуск. Специалист считает, что команда должна была начать подготовку к сезону еще десять дней назад.

- Что можете сказать по игрокам команды: изучали ли нынешний состав и возможны ли кадровые изменения?

– Пока я не могу сказать, что детально изучил команду и каждого игрока. Я еще ни с кем не общался лично. В ближайшие дни будут полностью посвящены именно этой работе, ведь этот вопрос требует срочных решений и максимально точной информации.

На мой взгляд, «Черноморец» должен был начать подготовку еще примерно десять дней назад. Мы уже немного опоздали, поэтому постараемся сократить отпуск настолько, насколько это будет возможно, чтобы команда собралась и начала полноценную работу как можно раньше. Я просто не представляю, чтобы команда могла находиться в отпуске два месяца – для меня это абсолютный нонсенс, – сказал Григорчук.

Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024 год. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Я отдам всего себя ради достижения цели с Черноморцем»
Несколько украинских специалистов будут помогать Григорчуку в Черноморце
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Футбол | 14 января 2026, 07:00 6
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы

Шанс проявить себя получит Задорожный

Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14 января 2026, 16:49 35
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»

Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Футбол | 14.01.2026, 22:02
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 4
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем