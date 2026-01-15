Ангелина Калинина – Майя Хвалиньска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале отбора украинка сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской (WTA 145). Встреча начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку Australian Open.

