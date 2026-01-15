Ангелина Калинина – Майя Хвалиньска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
15 января 2026, 00:44 |
221
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале отбора украинка сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской (WTA 145). Встреча начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку Australian Open.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
