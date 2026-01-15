Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Во время протестных акций в Иране было убито трое спортсменов

Трагические события на акциях протеста

Во время протестных акций в Иране было убито трое спортсменов
hengaw.net

Трагические известия поступили из Ирана: среди жертв недавних событий оказались бывший футболист Моджтаба Таршиз, баскетболист Ахмад Хосравани и футбольный тренер Мехди Лавасани.

По информации правозащитной организации Hengaw, трое спортсменов погибли вечером в четверг, 8 января 2026 года, в ходе протестных акций в Тегеране. Сообщается, что причиной их смерти стали смертельные ранения, нанесенные представителями правительственных сил.

Согласно имеющимся данным, Лавасани, у которого остался двухлетний ребенок, получил смертельные выстрелы в спину. Моджтаба Таршиз, по предварительной информации, погиб одновременно со своей супругой – сиротами остались двое детей.

Волна протестов в Иране поднялась 28 декабря на фоне глубокого недовольства экономическим положением в государстве. Согласно сводкам The Human Rights Activists News Agency, число жертв в результате столкновений между протестующими и силовиками достигло 2571 человека. Кроме того, более 18 100 граждан были взяты под стражу.

Иран акция протеста убийство смерть
Михаил Олексиенко
