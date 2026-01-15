Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клопп посоветовал Реалу избавиться от Винисиуса. Юрген нашел ему замену
Испания
15 января 2026, 02:02 |
Клопп посоветовал Реалу избавиться от Винисиуса. Юрген нашел ему замену

Тренер считает, что вместо бразильца клуб может инвестировать сразу в двух игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп уже указал руководству «Реала» на потенциальных усиливающих состав игроков на случай ухода Винисиуса Жуниора.

Бразильский вингер может покинуть клуб из-за контракта, который заканчивается в 2027 году, и «Сантьяго Бернабеу» не готов рисковать потерять его без компенсации.

Клопп предложил две целевые трансферные позиции: первая – нападающий Нико Уильямс из «Атлетика», которого немецкий тренер считает большим талантом с потенциалом стать одним из лучших в мире. Вторая – центральный полузащитник, организатор игры, и здесь Клопп советует обратить внимание на Бруно Гимараеша.

По оценкам, продажа Винисиуса может принести клубу более 100 млн евро, что позволит реализовать эти приобретения и закрепить игровую структуру под руководством нового тренера.

По теме:
Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером
Глава Ла Лиги – о Пересе: «Их действия ведут к разрушению футбола»
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Юрген Клопп чемпионат Испании по футболу Ла Лига Винисиус Жуниор Нико Уильямс Бруно Гимараеш
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
