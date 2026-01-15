Клопп посоветовал Реалу избавиться от Винисиуса. Юрген нашел ему замену

Юрген Клопп уже указал руководству «Реала» на потенциальных усиливающих состав игроков на случай ухода Винисиуса Жуниора.

Бразильский вингер может покинуть клуб из-за контракта, который заканчивается в 2027 году, и «Сантьяго Бернабеу» не готов рисковать потерять его без компенсации.

Клопп предложил две целевые трансферные позиции: первая – нападающий Нико Уильямс из «Атлетика», которого немецкий тренер считает большим талантом с потенциалом стать одним из лучших в мире. Вторая – центральный полузащитник, организатор игры, и здесь Клопп советует обратить внимание на Бруно Гимараеша.

По оценкам, продажа Винисиуса может принести клубу более 100 млн евро, что позволит реализовать эти приобретения и закрепить игровую структуру под руководством нового тренера.