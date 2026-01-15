Клопп посоветовал Реалу избавиться от Винисиуса. Юрген нашел ему замену
Тренер считает, что вместо бразильца клуб может инвестировать сразу в двух игроков
Юрген Клопп уже указал руководству «Реала» на потенциальных усиливающих состав игроков на случай ухода Винисиуса Жуниора.
Бразильский вингер может покинуть клуб из-за контракта, который заканчивается в 2027 году, и «Сантьяго Бернабеу» не готов рисковать потерять его без компенсации.
Клопп предложил две целевые трансферные позиции: первая – нападающий Нико Уильямс из «Атлетика», которого немецкий тренер считает большим талантом с потенциалом стать одним из лучших в мире. Вторая – центральный полузащитник, организатор игры, и здесь Клопп советует обратить внимание на Бруно Гимараеша.
По оценкам, продажа Винисиуса может принести клубу более 100 млн евро, что позволит реализовать эти приобретения и закрепить игровую структуру под руководством нового тренера.
