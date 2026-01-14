Жеребьевка Aus Open 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Смотрите церемонию жеребьевки Открытого чемпионата Австралии 2026 в прямом эфире

Getty Images/Global Images Ukraine

15 января состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Церемония начнется в 05:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Australian Open и YouTube-канале турнира.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В церемонии жеребьевки возьмут участие действующие чемпионы мейджора: Янник Синнер и Мэдисон Киз.

Своих соперниц узнают украинские теннисистки: Элина Свитолина (WTA 12), Марта Костюк (WTA 20), Даяна Ястремская (WTA 27) и Александра Олейникова (WTA 90).

Свитолина, Костюк и Ястремская посеяны под 12-м, 20-м и 26-м номерами соответственно. Всего у мужчины и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Матчи основной сетки US Open стартуют 18 января продлятся до 1 февраля.

В квалификации Australian Open 2026 выступления продолжают три украинки: Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина.

Видеотрансляция доступна на YouTube-канале Australian Open.

Сеяные теннисисты и теннисистки:

