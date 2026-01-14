Жеребьевка Aus Open 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите церемонию жеребьевки Открытого чемпионата Австралии 2026 в прямом эфире
15 января состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.
Церемония начнется в 05:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Australian Open и YouTube-канале турнира.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В церемонии жеребьевки возьмут участие действующие чемпионы мейджора: Янник Синнер и Мэдисон Киз.
Своих соперниц узнают украинские теннисистки: Элина Свитолина (WTA 12), Марта Костюк (WTA 20), Даяна Ястремская (WTA 27) и Александра Олейникова (WTA 90).
Свитолина, Костюк и Ястремская посеяны под 12-м, 20-м и 26-м номерами соответственно. Всего у мужчины и женщин будет по 32 сеяных игрока.
Матчи основной сетки US Open стартуют 18 января продлятся до 1 февраля.
В квалификации Australian Open 2026 выступления продолжают три украинки: Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина.
Жеребьевка Aus Open 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на YouTube-канале Australian Open.
Сеяные теннисисты и теннисистки:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Украины переведен в U-19 по решению житомирского клуба
Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал