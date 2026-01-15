Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного показала кадры с очень дорогого ресторана Парижа
Другие новости
15 января 2026, 02:32 | Обновлено 15 января 2026, 03:09
138
0

ФОТО. Жена Забарного показала кадры с очень дорогого ресторана Парижа

Ангелина Забарная наслаждается жизнью в столице Франции

15 января 2026, 02:32 | Обновлено 15 января 2026, 03:09
138
0
ФОТО. Жена Забарного показала кадры с очень дорогого ресторана Парижа
Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась в соцсетях кадрами из ресторана Le Jardin RH Paris, расположенного на Елисейских Полях.

Заведение является частью пространства RH Paris и известно своей эффектной стеклянной крышей в стиле Гран-Пале и светлым минималистичным интерьером.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Le Jardin RH работает в формате ресторана и винного бара, предлагая блюда американской и средиземноморской кухни, морепродукты и закуски.

Цены соответствуют статусу локации: основные блюда стартуют примерно от 30–40 евро, а средний чек с напитками может достигать 80–100 евро. Ресторан считается популярным lifestyle-местом среди представителей моды и футбольного мира Парижа.

По теме:
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду – в топ-2 самых влиятельных моделей планеты
Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча
Бавария – лучшая команда топ-лиг по голам в чемпионате
фото lifestyle ПСЖ Ангелина Забарная Илья Забарный
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Футбол | 14 января 2026, 04:45 3
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»

Арбелоа надееся поладить с Винисиусом

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14.01.2026, 14:15
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Футбол | 15.01.2026, 01:08
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 3
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем