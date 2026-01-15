ФОТО. Жена Забарного показала кадры с очень дорогого ресторана Парижа

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась в соцсетях кадрами из ресторана Le Jardin RH Paris, расположенного на Елисейских Полях.

Заведение является частью пространства RH Paris и известно своей эффектной стеклянной крышей в стиле Гран-Пале и светлым минималистичным интерьером.

Le Jardin RH работает в формате ресторана и винного бара, предлагая блюда американской и средиземноморской кухни, морепродукты и закуски.

Цены соответствуют статусу локации: основные блюда стартуют примерно от 30–40 евро, а средний чек с напитками может достигать 80–100 евро. Ресторан считается популярным lifestyle-местом среди представителей моды и футбольного мира Парижа.