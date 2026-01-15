14.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
21
0
Интер – Лечче – 1:0. Как забил Франческо Эспозито. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А 2025/26
14 января миланский Интер одержал минимальную победу в матче 16-го тура Серии А 2025/26 против Лечче.
Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане и завершился со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 78-й минуте забил Франческо Пио Эспозито.
Читайте также:Интер минимально переиграл Лечче. Эспозито стал героем матча
Серия А 2025/26. 16-й тур, 14 января
Интер – Лечче – 1:0
Голы: Эспозито, 78
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан).
