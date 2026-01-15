Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Лечче – 1:0. Как забил Франческо Эспозито. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 января 2026, 02:19 | Обновлено 15 января 2026, 03:21
21
0

Интер – Лечче – 1:0. Как забил Франческо Эспозито. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А 2025/26

15 января 2026, 02:19 | Обновлено 15 января 2026, 03:21
21
0
Интер – Лечче – 1:0. Как забил Франческо Эспозито. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января миланский Интер одержал минимальную победу в матче 16-го тура Серии А 2025/26 против Лечче.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане и завершился со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 78-й минуте забил Франческо Пио Эспозито.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 14 января

Интер – Лечче – 1:0

Голы: Эспозито, 78

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан).
По теме:
Фафе – Брага – 2:1. Сенсация в Кубке Португалии. Видео голов и обзор матча
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Франческо Пио Эспозито видео голов и обзор Интер Милан Лечче Интер - Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 24
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14 января 2026, 07:32 3
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»

Браун – о разговоре с Климасом после реванша с Фьюри

Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Футбол | 15.01.2026, 01:08
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14.01.2026, 14:15
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 2
Другие виды
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем