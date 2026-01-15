Интер Милан

14 января миланский Интер одержал минимальную победу в матче 16-го тура Серии А 2025/26 против Лечче.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане и завершился со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Единственный гол на 78-й минуте забил Франческо Пио Эспозито.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 14 января

Интер – Лечче – 1:0

Голы: Эспозито, 78

Видеообзор матча