Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер минимально переиграл Лечче. Эспозито стал героем матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
Лечче
Италия
15 января 2026, 00:29 | Обновлено 15 января 2026, 00:37
Интер минимально переиграл Лечче. Эспозито стал героем матча

Нерадзури набрали 46 очков и упрочили лидерство в Серии A


Интер минимально переиграл Лечче. Эспозито стал героем матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер одержал минимальную победу над Лечче в матче 16-го тура Серии А.

Поединок на Сан-Сиро завершился со счетом 1:0, а судьбу встречи решил гол во втором тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 78-й минуте после очередной атаки хозяев мяч оказался в сетке ворот Лечче.

Решающий удар нанес Франческо Эспозито. Этот гол стал единственным в матче.

Благодаря этой победе Интер набрал 46 очков и укрепил лидерство.

Лидеры: Интер (46 очков), Милан, Наполи (по 40), Ювентус, Рома (по 39).

Серия А. 16-й тур, 14.01.2026

Интер – Лечче – 1:0

Голы: Франческо Эспозито, 78

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 20 15 1 4 43 - 17 17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан 46
2 Милан 19 11 7 1 30 - 15 15.01.26 21:45 Комо - Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло 40
3 Наполи 20 12 4 4 30 - 17 17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Лацио 0:2 Наполи28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи 40
4 Ювентус 20 11 6 3 32 - 16 17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 39
5 Рома 20 13 0 7 24 - 12 18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 39
6 Комо 19 9 7 3 27 - 13 15.01.26 21:45 Комо - Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо 34
7 Аталанта 20 8 7 5 25 - 19 16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта 31
8 Лацио 20 7 7 6 21 - 16 19.01.26 21:45 Лацио - Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 28
9 Болонья 19 7 6 6 26 - 20 15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус 27
10 Удинезе 20 7 5 8 22 - 32 17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 26
11 Сассуоло 20 6 5 9 23 - 27 17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 23
12 Торино 20 6 5 9 21 - 32 18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 23
13 Кремонезе 20 5 7 8 20 - 28 19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 22
14 Парма 20 5 7 8 14 - 22 18.01.26 13:30 Парма - Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина 22
15 Дженоа 20 4 7 9 22 - 29 18.01.26 13:30 Парма - Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта 19
16 Кальяри 20 4 7 9 21 - 30 17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза 19
17 Лечче 20 4 5 11 13 - 28 18.01.26 21:45 Милан - Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо 17
18 Фиорентина 20 2 8 10 21 - 31 18.01.26 16:00 Болонья - Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 14
19 Эллас Верона 19 2 7 10 15 - 31 15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона 13
20 Пиза 20 1 10 9 15 - 30 16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза 13
Полная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан).
Франческо Пио Эспозито Интер Милан Лечче Серия A
Николай Степанов
