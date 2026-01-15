Интер минимально переиграл Лечче. Эспозито стал героем матча
Нерадзури набрали 46 очков и упрочили лидерство в Серии A
Интер одержал минимальную победу над Лечче в матче 16-го тура Серии А.
Поединок на Сан-Сиро завершился со счетом 1:0, а судьбу встречи решил гол во втором тайме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 78-й минуте после очередной атаки хозяев мяч оказался в сетке ворот Лечче.
Решающий удар нанес Франческо Эспозито. Этот гол стал единственным в матче.
Благодаря этой победе Интер набрал 46 очков и укрепил лидерство.
Лидеры: Интер (46 очков), Милан, Наполи (по 40), Ювентус, Рома (по 39).
Серия А. 16-й тур, 14.01.2026
Интер – Лечче – 1:0
Голы: Франческо Эспозито, 78
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|20
|15
|1
|4
|43 - 17
|17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан
|46
|2
|Милан
|19
|11
|7
|1
|30 - 15
|15.01.26 21:45 Комо - Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло
|40
|3
|Наполи
|20
|12
|4
|4
|30 - 17
|17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Лацио 0:2 Наполи28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи
|40
|4
|Ювентус
|20
|11
|6
|3
|32 - 16
|17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус20.12.25 Ювентус 2:1 Рома
|39
|5
|Рома
|20
|13
|0
|7
|24 - 12
|18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа20.12.25 Ювентус 2:1 Рома
|39
|6
|Комо
|19
|9
|7
|3
|27 - 13
|15.01.26 21:45 Комо - Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо
|34
|7
|Аталанта
|20
|8
|7
|5
|25 - 19
|16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта
|31
|8
|Лацио
|20
|7
|7
|6
|21 - 16
|19.01.26 21:45 Лацио - Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе
|28
|9
|Болонья
|19
|7
|6
|6
|26 - 20
|15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус
|27
|10
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе
|26
|11
|Сассуоло
|20
|6
|5
|9
|23 - 27
|17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино
|23
|12
|Торино
|20
|6
|5
|9
|21 - 32
|18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино
|23
|13
|Кремонезе
|20
|5
|7
|8
|20 - 28
|19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе
|22
|14
|Парма
|20
|5
|7
|8
|14 - 22
|18.01.26 13:30 Парма - Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина
|22
|15
|Дженоа
|20
|4
|7
|9
|22 - 29
|18.01.26 13:30 Парма - Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта
|19
|16
|Кальяри
|20
|4
|7
|9
|21 - 30
|17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза
|19
|17
|Лечче
|20
|4
|5
|11
|13 - 28
|18.01.26 21:45 Милан - Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо
|17
|18
|Фиорентина
|20
|2
|8
|10
|21 - 31
|18.01.26 16:00 Болонья - Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе
|14
|19
|Эллас Верона
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона
|13
|20
|Пиза
|20
|1
|10
|9
|15 - 30
|16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза
|13
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не захотел играть за «Эвертон»
Украинец забил пятый гол за «Жирону»