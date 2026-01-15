Интер минимально переиграл Лечче. Эспозито стал героем матча

Интер одержал минимальную победу над Лечче в матче 16-го тура Серии А.

Поединок на Сан-Сиро завершился со счетом 1:0, а судьбу встречи решил гол во втором тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 78-й минуте после очередной атаки хозяев мяч оказался в сетке ворот Лечче.

Решающий удар нанес Франческо Эспозито. Этот гол стал единственным в матче.

Благодаря этой победе Интер набрал 46 очков и укрепил лидерство.

Лидеры: Интер (46 очков), Милан, Наполи (по 40), Ювентус, Рома (по 39).

Серия А. 16-й тур, 14.01.2026

Интер – Лечче – 1:0

Голы: Франческо Эспозито, 78

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица