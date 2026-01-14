Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.01.2026 21:45 - : -
Лечче
Италия
14 января 2026, 14:02 |
Интер – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 января и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января на Джузеппе Меацца пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Лечче. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда вплоть до лета прошлого года играла под руководством Симоне Индзаги. Тот много чего добился в Милане, в том числе брал и скудетто - но в 2024/2025, имея шансы взять четыре титула, в итоге не завоевали ни единого. Так что после 0:5 в финале Лиги чемпионов специалист отправился в Аль-Хиляля.

Довольно неожиданно новым тренером сделали не особенно опытного тренера, но при этом своего бывшего футболиста, Киву. Тот начинал неудачно, с довольно раннего вылета на чемпионате мира. А недавно в Суперкубке уступили первому же противнику, Болонье, по пенальти после 1:1. Зато в Лиге чемпионов клуб стартовал с четырех побед, де-факто обеспечивший выход в плей-офф. А в Серии А удается единолично лидировать. Были шансы в воскресенье укрепить свой статус, но Наполи за счет дубля Мактоминея оформил ничью 2:2 на поле конкурентов.

Лечче

Клуб решает задачи совсем иного масштаба. Тут просто рады тому, что получается продолжать выступления на этом уровне, в Серии А. Весной были очень скромные результаты - только восемь побед и 34 очка. Но и такого хватило, чтобы как раз закончить на пограничной семнадцатой позиции - Эмполи, лучший из тройки аутсайдеров, тогда отстал на три балла.

Примерно на таком же уровне играют футболисты и сейчас. Пока что в активе только четыре победы и пять ничьих, и уже десять поражений. В том числе уступили трем из четырех крайних соперников, и Комо, и Роме, и даже Парме в прошлом туре. С другой стороны, также на этом отрезке отобрали очки у Ювентуса, закончив на ничью 1:1 с этим грандом из Турина.

Статистика личных встреч

4:0 годичной давности стали уже шестой победой кряду миланского гранда. Причем в пяти подряд он еще и не проиграл.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной интриги. Ставим на то, что Лаутаро Мартинес и компания выиграют с форой -2 гола (коэффициент - 1,75 по линии БК betking).

Интер Милан
14 января 2026 -
21:45
Лечче
