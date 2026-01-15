Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 января 2026, 01:59 | Обновлено 15 января 2026, 02:00
Глава Ла Лиги – о Пересе: «Их действия ведут к разрушению футбола»

Тебас прокомментировал природу своего конфликта с президентом Реала

Глава Ла Лиги – о Пересе: «Их действия ведут к разрушению футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал природу своего конфликта с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«В этом нет ничего личного. Для меня было бы гораздо проще выстроить с ним гармоничные отношения. Однако моя цель на этом посту – не стремление быть удобным для окружающих, а возможность открыто заявлять о своей позиции.

Их действия ведут к разрушению футбола, и наша задача – справиться с этим вызовом», – подчеркнул Тебас.

Хавьер Тебас Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: AS
