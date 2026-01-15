Глава Ла Лиги – о Пересе: «Их действия ведут к разрушению футбола»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал природу своего конфликта с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«В этом нет ничего личного. Для меня было бы гораздо проще выстроить с ним гармоничные отношения. Однако моя цель на этом посту – не стремление быть удобным для окружающих, а возможность открыто заявлять о своей позиции.

Их действия ведут к разрушению футбола, и наша задача – справиться с этим вызовом», – подчеркнул Тебас.