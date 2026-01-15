Мадридский Реал разочаровал тренера. Его выгнали из клуба

Хаби Алонсо считает свое увольнение с поста главного тренера «Реала» несправедливым и ошибочным.

Как сообщает The Athletic, после поражения от «Барселоны» (2:3) в Суперкубке Испании испанского специалиста пригласили на тренировочную базу клуба, где он встретился с генеральным директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом. Именно там Алонсо узнал о своем увольнении с должности – тренер сам не уходил в отставку, о чем сообщалось первоначально.

В разговоре Хаби Алонсо дал понять, что связывает свое увольнение с так называемой «культурой власти Галактикос» в клубе.

Новым наставником «Реала» был назначен Альваро Арбелоа.