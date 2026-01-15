Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мадридский Реал разочаровал тренера. Его выгнали из клуба
Испания
15 января 2026, 01:02 |
Мадридский Реал разочаровал тренера. Его выгнали из клуба

Оказывается, что Алонсо сам не уходил – его уволили

Мадридский Реал разочаровал тренера. Его выгнали из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Хаби Алонсо считает свое увольнение с поста главного тренера «Реала» несправедливым и ошибочным.

Как сообщает The Athletic, после поражения от «Барселоны» (2:3) в Суперкубке Испании испанского специалиста пригласили на тренировочную базу клуба, где он встретился с генеральным директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом. Именно там Алонсо узнал о своем увольнении с должности – тренер сам не уходил в отставку, о чем сообщалось первоначально.

В разговоре Хаби Алонсо дал понять, что связывает свое увольнение с так называемой «культурой власти Галактикос» в клубе.

Новым наставником «Реала» был назначен Альваро Арбелоа.

По теме:
ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Хаби Алонсо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
