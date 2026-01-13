Алонсо стал 7-м коучем в истории Реала по среднему количеству очков за игру
Испанец совсем чуть-чуть не достиг по этому показателю до лучших тренеров в истории клуба
Хаби Алонсо вошел в топ-10 лучших тренеров в истории мадридского Реала по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах (7-е место).
В активе испанца 2,24 очка за игру: 24 победы и 4 ничьи в 34 матчах во главе королевского клуба.
Рекордсменом Реала остался Карло Анчелотти, который в период с 2013 по 2015 годы набрал 2,36 очка за матч.
Главные тренеры Реала с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах:
- 2,36 – Карло Анчелотти (Италия), 2013-2015
- 2,35 – Мануэль Пеллегрини (Чили), 2009-2010
- 2,30 – Зинедин Зидан (Франция), 2016-2018
- 2,30 – Жозе Моуриньо (Португалия), 2010–2013
- 2,28 – Луис Карнилья (Аргентина), 1957-1959
- 2,25 – Карло Анчелотти (Италия), 2021-2025
- 2,24 – Хаби Алонсо (Испания), 2005-2006
- 2,22 – Радомир Антич (Югославия), 1991-1992
- 2,22 – Роберт Ферт (Англия), 1932-1934
- 2,21 – Флейтас Солич (Парагвай), 1959-1960
Напомним, что Алонсо стал лишь вторым тренером Реала, который был уволен после матча против Барселоны.
