Алонсо стал 7-м коучем в истории Реала по среднему количеству очков за игру

Хаби Алонсо вошел в топ-10 лучших тренеров в истории мадридского Реала по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах (7-е место).

В активе испанца 2,24 очка за игру: 24 победы и 4 ничьи в 34 матчах во главе королевского клуба.

Рекордсменом Реала остался Карло Анчелотти, который в период с 2013 по 2015 годы набрал 2,36 очка за матч.

Главные тренеры Реала с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах:

2,36 – Карло Анчелотти (Италия), 2013-2015

2,35 – Мануэль Пеллегрини (Чили), 2009-2010

2,30 – Зинедин Зидан (Франция), 2016-2018

2,30 – Жозе Моуриньо (Португалия), 2010–2013

2,28 – Луис Карнилья (Аргентина), 1957-1959

2,25 – Карло Анчелотти (Италия), 2021-2025

2,24 – Хаби Алонсо (Испания), 2005-2006

2,22 – Радомир Антич (Югославия), 1991-1992

2,22 – Роберт Ферт (Англия), 1932-1934

2,21 – Флейтас Солич (Парагвай), 1959-1960

Напомним, что Алонсо стал лишь вторым тренером Реала, который был уволен после матча против Барселоны.