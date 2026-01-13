Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Алонсо стал 7-м коучем в истории Реала по среднему количеству очков за игру

Испанец совсем чуть-чуть не достиг по этому показателю до лучших тренеров в истории клуба

Алонсо стал 7-м коучем в истории Реала по среднему количеству очков за игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Хаби Алонсо вошел в топ-10 лучших тренеров в истории мадридского Реала по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах (7-е место).

В активе испанца 2,24 очка за игру: 24 победы и 4 ничьи в 34 матчах во главе королевского клуба.

Рекордсменом Реала остался Карло Анчелотти, который в период с 2013 по 2015 годы набрал 2,36 очка за матч.

Главные тренеры Реала с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах:

  • 2,36 – Карло Анчелотти (Италия), 2013-2015
  • 2,35 – Мануэль Пеллегрини (Чили), 2009-2010
  • 2,30 – Зинедин Зидан (Франция), 2016-2018
  • 2,30 – Жозе Моуриньо (Португалия), 2010–2013
  • 2,28 – Луис Карнилья (Аргентина), 1957-1959
  • 2,25 – Карло Анчелотти (Италия), 2021-2025
  • 2,24 – Хаби Алонсо (Испания), 2005-2006
  • 2,22 – Радомир Антич (Югославия), 1991-1992
  • 2,22 – Роберт Ферт (Англия), 1932-1934
  • 2,21 – Флейтас Солич (Парагвай), 1959-1960

Напомним, что Алонсо стал лишь вторым тренером Реала, который был уволен после матча против Барселоны.

