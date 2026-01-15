Мане переписал историю КАН: побил рекорд, который не брали с 2010-го

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане продемонстрировал рекордную эффективность на Кубке африканских наций. С момента своего первого появления на турнире он поучаствовал в большем количестве голевых атак, чем любой другой футболист.

Мане стал первым игроком с 2010 года, кому удалось достичь отметки в 20 баллов по системе «гол+пас» (на его счету 11 точных ударов и 9 ассистов). Соответствующую статистику публикует портал OptaJoe.

Вчера, 14 января, сенегальцы в полуфинальном противостоянии одолели сборную Египта со счетом 1:0 и гарантировали себе место в финале. Победу своей команде принес именно Садио Мане, реализовавший дальний удар на 78–й минуте встречи.

В решающем матче КАН Сенегал встретится с сильнейшим в паре Нигерия – Марокко. Напомним, что текущим обладателем титула является Кот–д'Ивуар, который в финале 2023 года оказался сильнее Нигерии (2:1).