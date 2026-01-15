Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мане переписал историю КАН: побил рекорд, который не брали с 2010-го
Кубок африканских наций
15 января 2026, 02:26 | Обновлено 15 января 2026, 02:27
87
0

Мане переписал историю КАН: побил рекорд, который не брали с 2010-го

Звездный нападающий Сенегала вошел в клуб избранных

15 января 2026, 02:26 | Обновлено 15 января 2026, 02:27
87
0
Мане переписал историю КАН: побил рекорд, который не брали с 2010-го
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане продемонстрировал рекордную эффективность на Кубке африканских наций. С момента своего первого появления на турнире он поучаствовал в большем количестве голевых атак, чем любой другой футболист.

Мане стал первым игроком с 2010 года, кому удалось достичь отметки в 20 баллов по системе «гол+пас» (на его счету 11 точных ударов и 9 ассистов). Соответствующую статистику публикует портал OptaJoe.

Вчера, 14 января, сенегальцы в полуфинальном противостоянии одолели сборную Египта со счетом 1:0 и гарантировали себе место в финале. Победу своей команде принес именно Садио Мане, реализовавший дальний удар на 78–й минуте встречи.

В решающем матче КАН Сенегал встретится с сильнейшим в паре Нигерия – Марокко. Напомним, что текущим обладателем титула является Кот–д'Ивуар, который в финале 2023 года оказался сильнее Нигерии (2:1).

По теме:
Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
Все решила серия пенальти. Сборная Марокко вышла в финал КАН
Садио Мане сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций сборная Египта по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Марокко по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 8
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Футбол | 14.01.2026, 21:06
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Футбол | 15.01.2026, 00:55
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 18
Биатлон
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 104
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем