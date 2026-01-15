Фафе – Брага – 2:1. Сенсация в Кубке Португалии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Португалии 2025/26
14 января Брага вылетела из Кубка Португалии 2025/26 от команды Фафе.
Брага потерпела поражение в матче 1/4 финала со счетом 1:2.
Фафае выступает в третьем по силе дивизионе страны.
Кубок Португалии 2025/26. 1/4 финала, 14 января
Фафе – Брага – 2:1
Голы: Сантос, 42, Карлос Даниэль, 70 – Доржелес, 90+5
ГОЛ! 1:0 Сантос, 42 мин.
Tudo bem feito e João Santos coloca o Fafe na frente 🔥#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #ADFafe #SCBraga pic.twitter.com/JfgfOSy54Q— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
ГОЛ! 2:0 Карлос Даниэль, 70 мин.
Carlos Daniel a fazer o segundo da AD Fafe 🤯#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #ADFafe #SCBraga pic.twitter.com/gVfSQA105O— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
События матча
