  4. Фафе – Брага – 2:1. Сенсация в Кубке Португалии. Видео голов и обзор матча
Кубок Португалии
Фафе
14.01.2026 20:45 – FT 2 : 1
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
15 января 2026, 02:09 | Обновлено 15 января 2026, 02:13
60
0

Фафе – Брага – 2:1. Сенсация в Кубке Португалии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Португалии 2025/26

ФК Фафе

14 января Брага вылетела из Кубка Португалии 2025/26 от команды Фафе.

Брага потерпела поражение в матче 1/4 финала со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фафае выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Кубок Португалии 2025/26. 1/4 финала, 14 января

Фафе – Брага – 2:1

Голы: Сантос, 42, Карлос Даниэль, 70 – Доржелес, 90+5

❗️ Видеообзор матча доступен на YouTube-канале sport tv

ГОЛ! 1:0 Сантос, 42 мин.

ГОЛ! 2:0 Карлос Даниэль, 70 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Доржелес (Брага), асcист Сику Ньякате.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Carlos Daniel (Фафе), асcист Vasco Braga.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Joao Santos (Фафе), асcист Жуан Вигарио.
Фафе Брага Кубок Португалии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
