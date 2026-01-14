Сенсация: Брага проиграла матч 1/4 финала Кубка Португалии команде D3
Фафе переиграл Брагу со счетом 2:1 и вышел в полуфинал соревнований
Известная португальская команда Брага неожиданно вылетела с Кубка Португалии 2025/26.
В четвертьфинале оружейники потерпели сенсационно поражение Фафе, который выступает в третьем дивизионе страны.
Встреча прошла на стадионе вместимостью в 4000 человек в городе Фафе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами отличились Жуан Аиртон и Карлос Даниэль. Забавно, что против Браги 83 минуты отыграл Васко Брага, который отметился ассистом на Даниэля.
Фафе стал вторым полуфиналистом национального Кубка. Ранее в эту стадию пробился Торринсе из Второй лиги.
Оставшиеся два четвертьфинальных поединка Кубка Португалии: Порту – Бенфика (14.01. 22:45), Спортинг – AVS (14.01. 17:00).
Кубок Португалии 2025/26. 1/4 финала, 14 января
Фафе – Брага – 2:1
Голы: Сантос, 42, Карлос Даниэль, 70 – Доржелес, 90+5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале «Львы Теранги» будут играть против сильнейшего из пары Марокко и Нигерии
Джон – о решении украинца драться с Уайлдером