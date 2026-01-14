Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Португалии
Фафе
14.01.2026 20:45 – FT 2 : 1
Брага
Португалия
14 января 2026, 22:47 | Обновлено 14 января 2026, 23:06
226
0

Фафе переиграл Брагу со счетом 2:1 и вышел в полуфинал соревнований

Сенсация: Брага проиграла матч 1/4 финала Кубка Португалии команде D3
ФК Фафе

Известная португальская команда Брага неожиданно вылетела с Кубка Португалии 2025/26.

В четвертьфинале оружейники потерпели сенсационно поражение Фафе, который выступает в третьем дивизионе страны.

Встреча прошла на стадионе вместимостью в 4000 человек в городе Фафе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Жуан Аиртон и Карлос Даниэль. Забавно, что против Браги 83 минуты отыграл Васко Брага, который отметился ассистом на Даниэля.

Фафе стал вторым полуфиналистом национального Кубка. Ранее в эту стадию пробился Торринсе из Второй лиги.

Оставшиеся два четвертьфинальных поединка Кубка Португалии: Порту – Бенфика (14.01. 22:45), Спортинг – AVS (14.01. 17:00).

Кубок Португалии 2025/26. 1/4 финала, 14 января

Фафе – Брага – 2:1

Голы: Сантос, 42, Карлос Даниэль, 70 – Доржелес, 90+5

По теме:
Порту – Бенфика. Трубин в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Судаков вышел на поле вместо партнера, который получил желтую и травму
Моуриньо выступил с неожиданным заявлением о Судакове и вспомнил о войне
Фафе Кубок Португалии по футболу Брага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
