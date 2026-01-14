Сенсация: Брага проиграла матч 1/4 финала Кубка Португалии команде D3

Известная португальская команда Брага неожиданно вылетела с Кубка Португалии 2025/26.

В четвертьфинале оружейники потерпели сенсационно поражение Фафе, который выступает в третьем дивизионе страны.

Встреча прошла на стадионе вместимостью в 4000 человек в городе Фафе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Жуан Аиртон и Карлос Даниэль. Забавно, что против Браги 83 минуты отыграл Васко Брага, который отметился ассистом на Даниэля.

Фафе стал вторым полуфиналистом национального Кубка. Ранее в эту стадию пробился Торринсе из Второй лиги.

Оставшиеся два четвертьфинальных поединка Кубка Португалии: Порту – Бенфика (14.01. 22:45), Спортинг – AVS (14.01. 17:00).

Кубок Португалии 2025/26. 1/4 финала, 14 января

Фафе – Брага – 2:1

Голы: Сантос, 42, Карлос Даниэль, 70 – Доржелес, 90+5