Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Украина. Премьер лига
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы

Шанс проявить себя получит Задорожный

ФК Динамо. Федор Задорожный

Киевское «Динамо» определилось с форвардами, которые будут работать с основной командой на зимних учебно-тренировочных сборах.

Как стало известно Футбол 24, главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк рассчитывает на Матвея Пономаренко и панамского нападающего Эдуардо Герреро. Кроме этого, шанс проявить себя получит и форвард «Динамо» U-19 Федор Задорожный, который пока не дебютировал за первую команду в официальных матчах.

Зимние сборы киевляне начнут 15 января в Турции. После 16 туров УПЛ «Динамо» занимает четвертое место в таблице, имея в активе 26 очков.

По теме:
Клуб Первой лиги выступил с заявлением по поводу смены главного тренера
Клуб-аутсайдер Первой лиги подписал игрока, покинувшего команду УПЛ
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Федор Задорожный Динамо Киев Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Эдуардо Герреро Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
