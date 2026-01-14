Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы

Киевское «Динамо» определилось с форвардами, которые будут работать с основной командой на зимних учебно-тренировочных сборах.

Как стало известно Футбол 24, главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк рассчитывает на Матвея Пономаренко и панамского нападающего Эдуардо Герреро. Кроме этого, шанс проявить себя получит и форвард «Динамо» U-19 Федор Задорожный, который пока не дебютировал за первую команду в официальных матчах.

Зимние сборы киевляне начнут 15 января в Турции. После 16 туров УПЛ «Динамо» занимает четвертое место в таблице, имея в активе 26 очков.