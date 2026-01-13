Воспитанник Динамо, которому указали на дверь, вернется в Киев

Экс-футболист львовских «Карпат» близок к продолжению карьеры в новом клубе. Недавно львовяне объявили о расторжении контракта с Павлом Полегенько, однако правый защитник, похоже, надолго без команды не останется.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, инициативу по сотрудничеству с Полегенько проявила киевская «Оболонь». В случае быстрого достижения договоренности между сторонами игрок уже через неделю может отправиться вместе с «пивоварами» на зимние тренировочные сборы.

Полегенько является воспитанником «Динамо», играл в Украине также за «Зарю», «Ингулец» и «Львов».