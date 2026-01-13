Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо, которому указали на дверь, вернется в Киев
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 04:32 | Обновлено 13 января 2026, 05:20
228
0

Воспитанник Динамо, которому указали на дверь, вернется в Киев

Полегенько будет играть за «Оболонь»

13 января 2026, 04:32 | Обновлено 13 января 2026, 05:20
228
0
Воспитанник Динамо, которому указали на дверь, вернется в Киев
ФК Карпаты. Павел Полегенько

Экс-футболист львовских «Карпат» близок к продолжению карьеры в новом клубе. Недавно львовяне объявили о расторжении контракта с Павлом Полегенько, однако правый защитник, похоже, надолго без команды не останется.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, инициативу по сотрудничеству с Полегенько проявила киевская «Оболонь». В случае быстрого достижения договоренности между сторонами игрок уже через неделю может отправиться вместе с «пивоварами» на зимние тренировочные сборы.

Полегенько является воспитанником «Динамо», играл в Украине также за «Зарю», «Ингулец» и «Львов».

По теме:
ФОТО. Тенденции для зимнего чемпиона. Интересная инфографика от УПЛ
ВИДЕО. Гол Цитаишвили в ворота ПСЖ признан лучшим в декабре в Лиге 1
Соглашение между Рухом и Карпатами. Что получили львы за вложенные $24 млн
Динамо Киев трансферы Карпаты Львов свободный агент Павел Полегенько трансферы УПЛ Оболонь Киев Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Футбол | 12 января 2026, 05:30 0
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед

У Зизу одна цель – сборная Франции

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 84
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12.01.2026, 08:08
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Футбол | 12.01.2026, 23:45
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Медосмотр пройден: трансфер Барселоны на финишной прямой
Футбол | 13.01.2026, 02:57
Медосмотр пройден: трансфер Барселоны на финишной прямой
Медосмотр пройден: трансфер Барселоны на финишной прямой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 4
Бокс
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем