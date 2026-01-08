ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с воспитанником Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 17:36 | Обновлено 08 января 2026, 17:44
Павел Полегенько покинул львовский клуб

ФК Карпаты. Павел Полегенько

Украинский защитник Павел Полегенько покинул львовские «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе «львов» 31-летний футболист выступал с 2023 года. За это время он провел в составе команды 61 матч во всех турнирах, в которых успел отличиться восьмью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«ФК «Карпаты» благодарит Павла за профессионализм и вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», – сообщение от пресс-службы клуба.

Павел Полегенько является воспитанником «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» подписали игрока молодежной сборной Украины.

Павел Полегенько Динамо Киев Карпаты Львов свободный агент трансферы трансферы УПЛ
