Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГРИГОРЧУК: «Я отдам всего себя ради достижения цели с Черноморцем»
Украина. Первая лига
14 января 2026, 22:34 |
144
0

ГРИГОРЧУК: «Я отдам всего себя ради достижения цели с Черноморцем»

Коуч пообщался с клубной прес-службой

14 января 2026, 22:34 |
144
0
ГРИГОРЧУК: «Я отдам всего себя ради достижения цели с Черноморцем»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Украинский специалист Роман Григорчук поделился эмоциями по возвращении на тренерский мостик одесского «Черноморца». Коуч ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Роман Иосифович, почти пятнадцать лет назад произошло историческое событие – вы впервые возглавили «Черноморец». Как говорится, стал моряком и навсегда. Есть ли сейчас схожие эмоции с теми, что вы испытывали в 2010–2011 годах?

– Да, сходство есть. Прежде всего, я рад быть здесь. Для меня Черноморец в жизни занимает очень важное место. Я просто люблю этот клуб и приложу все усилия, чтобы помочь «Черноморцу» снова выйти на высокий уровень.

– В разные периоды работы в клубе были и непростые этапы. В частности, 2022 год, когда команда выступала почти без болельщиков, при пустых трибунах. Сейчас ситуация меняется – на стадион приходят тысяча, полторы, две тысячи зрителей. Насколько важен для вас этот фактор поддержки?

– Однозначно да, это очень важно. У меня есть мечта – снова увидеть заполненный стадион, завоевать высокое место в чемпионате и право выступать в еврокубках.

Я хочу, чтобы мы все вместе еще много раз почувствовали ту атмосферу, когда Черноморец играет в качественный, результативный футбол при полных трибунах. Когда это становится настоящим событием, которое несет в себе много позитива, радости не только от футбола, но и от жизни в целом. Очень хочу, чтобы у нас это было не раз.

– Можем ли мы уже сейчас говорить о формировании вашего тренерского штаба? Кто будет вам помогать или пока рано?

– Пока я не готов называть конкретные фамилии. Мне нужно еще немного времени, чтобы окончательно все доработать. Думаю, буквально за три-четыре дня мы сможем официально объявить состав тренерского штаба.

- Что можете сказать по игрокам команды: изучали ли нынешний состав и возможны ли кадровые изменения?

– Пока я не могу сказать, что детально изучил команду и каждого игрока. Я еще ни с кем не общался лично. В ближайшие дни будут полностью посвящены именно этой работе, ведь этот вопрос требует срочных решений и максимально точной информации.

На мой взгляд, «Черноморец» должен был начать подготовку еще примерно десять дней назад. Мы уже немного опоздали, поэтому постараемся сократить отпуск настолько, насколько это будет возможно, чтобы команда собралась и начала полноценную работу как можно раньше. Я просто не представляю, чтобы команда могла находиться в отпуске два месяца – это для меня абсолютный нонсенс.

– Пока вы не были в Одессе, в вашей карьере был период работы в других командах. Как вы вышли из этого этапа и что он вам дал в профессиональном плане?

— Такой анализ не может быть кратким, он должен быть более глубоким и широким, чтобы быть понятным всем. Но могу сказать главное: на любом этапе своей карьеры я постоянно стараюсь учиться.

В последний период, в командах, где я работал, я снова получил много нового опыта, новые знания и понимание процессов. Я уверен, что все это поможет мне в дальнейшей работе.

– И в завершение – ваше обращение непосредственно к болельщикам «Черноморца». До первой официальной игры еще есть время, но они уже ждут вашего слова.

— У меня есть мечта, и я верю и надеюсь, что такая же мечта есть у многих наших болельщиков – снова почувствовать ту атмосферу на стадионе, когда он полон, а команда играет в качественный футбол. Это моя мечта и, соответственно, наша общая цель.

Я отдам всего себя ради достижения этой цели. Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за все, что у нас уже было, за то, что мы вместе пережили. Настоящую футбольную атмосферу невозможно создать только командой – она рождается во взаимодействии футболистов, болельщиков и всех людей, живущих этим клубом. Я хочу, чтобы мы вместе сделали в Одессе футбол высокого уровня, – сказал Григорчук.

По теме:
Несколько украинских специалистов будут помогать Григорчуку в Черноморце
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Шахтер вышел из отпуска. Арда Туран выбрал игроков, которые поедут на сборы
Роман Григорчук Первая лига Украины Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 9
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14 января 2026, 07:57 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»

Британец – о бое Джошуа и Пола

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Футбол | 14.01.2026, 21:53
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 103
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем