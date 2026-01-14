ГРИГОРЧУК: «Я отдам всего себя ради достижения цели с Черноморцем»

Украинский специалист Роман Григорчук поделился эмоциями по возвращении на тренерский мостик одесского «Черноморца». Коуч ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Роман Иосифович, почти пятнадцать лет назад произошло историческое событие – вы впервые возглавили «Черноморец». Как говорится, стал моряком и навсегда. Есть ли сейчас схожие эмоции с теми, что вы испытывали в 2010–2011 годах?

– Да, сходство есть. Прежде всего, я рад быть здесь. Для меня Черноморец в жизни занимает очень важное место. Я просто люблю этот клуб и приложу все усилия, чтобы помочь «Черноморцу» снова выйти на высокий уровень.

– В разные периоды работы в клубе были и непростые этапы. В частности, 2022 год, когда команда выступала почти без болельщиков, при пустых трибунах. Сейчас ситуация меняется – на стадион приходят тысяча, полторы, две тысячи зрителей. Насколько важен для вас этот фактор поддержки?

– Однозначно да, это очень важно. У меня есть мечта – снова увидеть заполненный стадион, завоевать высокое место в чемпионате и право выступать в еврокубках.

Я хочу, чтобы мы все вместе еще много раз почувствовали ту атмосферу, когда Черноморец играет в качественный, результативный футбол при полных трибунах. Когда это становится настоящим событием, которое несет в себе много позитива, радости не только от футбола, но и от жизни в целом. Очень хочу, чтобы у нас это было не раз.

– Можем ли мы уже сейчас говорить о формировании вашего тренерского штаба? Кто будет вам помогать или пока рано?

– Пока я не готов называть конкретные фамилии. Мне нужно еще немного времени, чтобы окончательно все доработать. Думаю, буквально за три-четыре дня мы сможем официально объявить состав тренерского штаба.

- Что можете сказать по игрокам команды: изучали ли нынешний состав и возможны ли кадровые изменения?

– Пока я не могу сказать, что детально изучил команду и каждого игрока. Я еще ни с кем не общался лично. В ближайшие дни будут полностью посвящены именно этой работе, ведь этот вопрос требует срочных решений и максимально точной информации.

На мой взгляд, «Черноморец» должен был начать подготовку еще примерно десять дней назад. Мы уже немного опоздали, поэтому постараемся сократить отпуск настолько, насколько это будет возможно, чтобы команда собралась и начала полноценную работу как можно раньше. Я просто не представляю, чтобы команда могла находиться в отпуске два месяца – это для меня абсолютный нонсенс.

– Пока вы не были в Одессе, в вашей карьере был период работы в других командах. Как вы вышли из этого этапа и что он вам дал в профессиональном плане?

— Такой анализ не может быть кратким, он должен быть более глубоким и широким, чтобы быть понятным всем. Но могу сказать главное: на любом этапе своей карьеры я постоянно стараюсь учиться.

В последний период, в командах, где я работал, я снова получил много нового опыта, новые знания и понимание процессов. Я уверен, что все это поможет мне в дальнейшей работе.

– И в завершение – ваше обращение непосредственно к болельщикам «Черноморца». До первой официальной игры еще есть время, но они уже ждут вашего слова.

— У меня есть мечта, и я верю и надеюсь, что такая же мечта есть у многих наших болельщиков – снова почувствовать ту атмосферу на стадионе, когда он полон, а команда играет в качественный футбол. Это моя мечта и, соответственно, наша общая цель.

Я отдам всего себя ради достижения этой цели. Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за все, что у нас уже было, за то, что мы вместе пережили. Настоящую футбольную атмосферу невозможно создать только командой – она рождается во взаимодействии футболистов, болельщиков и всех людей, живущих этим клубом. Я хочу, чтобы мы вместе сделали в Одессе футбол высокого уровня, – сказал Григорчук.