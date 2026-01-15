Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье дало понять Гуцуляку, когда вернет его из команды U-19
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 03:02
Полесье дало понять Гуцуляку, когда вернет его из команды U-19

Футболист может провести там время до лета, если не пойдет на консенсус с клубом

Полесье дало понять Гуцуляку, когда вернет его из команды U-19
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк

Житомирское «Полесье» сделало жесткий кадровый шаг в отношении двух лидеров команды. Клуб официально сообщил, что защитник Сергей Чоботенко и вингер Алексей Гуцуляк выведены из состава первой команды. Футболисты не поедут на зимние сборы и переведены в юношеский состав.

Причина решения – отказ игроков подписывать новые контракты. Действующие соглашения Чоботенко и Гуцуляка истекают летом 2026 года.

По информации Игоря Бурбаса, пока стороны не достигнут соглашения о продлении сотрудничества, на обоих в первой команде не рассчитывают. Они могут оставаться вне основы до конца сезона, если зимой не будет найден покупатель.

Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Сергей Чоботенко чемпионат Украины по футболу U-19 Полесье Житомир U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
