Полесье дало понять Гуцуляку, когда вернет его из команды U-19
Футболист может провести там время до лета, если не пойдет на консенсус с клубом
Житомирское «Полесье» сделало жесткий кадровый шаг в отношении двух лидеров команды. Клуб официально сообщил, что защитник Сергей Чоботенко и вингер Алексей Гуцуляк выведены из состава первой команды. Футболисты не поедут на зимние сборы и переведены в юношеский состав.
Причина решения – отказ игроков подписывать новые контракты. Действующие соглашения Чоботенко и Гуцуляка истекают летом 2026 года.
По информации Игоря Бурбаса, пока стороны не достигнут соглашения о продлении сотрудничества, на обоих в первой команде не рассчитывают. Они могут оставаться вне основы до конца сезона, если зимой не будет найден покупатель.
