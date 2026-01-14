Лидер Шахтер может отправиться в аренду за границу

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание «Фламенго». Об этом сообщает Хулио Мигель Нето.

По информации источника, украинский клуб просит за своего лидера от 25 до 30 миллионов евро. Этот ценник слишком высокий для «Фламенго» потому они намерены арендовать 19-летнего бомбардира после того, как они не сумели подписать Кайо Жорже и Валентину Кастельяноса.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» получил предложение по вингеру.