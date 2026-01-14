ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
Хефте Бетанкор забил Андрею на 82-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании
«Мадридский Реал, ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, близок к провалу в Кубке Испании 2025/26.
В матче 1/8 финала мадридцы пропустили второго от Альбасете на 82-й минуте. Ворота Лунина поразил Хефте Бетанкор.
Хефте сделал счет 2:1 в пользу Альбасете. Команда из Сегунды может сотворить сенсацию.
Встреча Альбасете и Реала проходит на стадионе Карлос Бельмонте. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
