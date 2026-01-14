Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
Кубок Испании
14 января 2026, 23:49 | Обновлено 14 января 2026, 23:54
453
2

ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом

Хефте Бетанкор забил Андрею на 82-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании

14 января 2026, 23:49 | Обновлено 14 января 2026, 23:54
453
2 Comments
ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Мадридский Реал, ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, близок к провалу в Кубке Испании 2025/26.

В матче 1/8 финала мадридцы пропустили второго от Альбасете на 82-й минуте. Ворота Лунина поразил Хефте Бетанкор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хефте сделал счет 2:1 в пользу Альбасете. Команда из Сегунды может сотворить сенсацию.

Встреча Альбасете и Реала проходит на стадионе Карлос Бельмонте. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом

По теме:
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
ВИДЕО. Отличная комбинация. Субименди хладнокровно забил за Арсенал
Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Альбасете видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13 января 2026, 23:54 2
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе
Футбол | 14 января 2026, 19:14 9
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе

Роман Григорчук снова возглавил одесский «Черноморец»

Где Трубин и Судаков? Стартовые составы Порту и Бенфики на кубковый матч
Футбол | 14.01.2026, 21:47
Где Трубин и Судаков? Стартовые составы Порту и Бенфики на кубковый матч
Где Трубин и Судаков? Стартовые составы Порту и Бенфики на кубковый матч
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Лунін - лошара. Другий і третій на його совісті.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 103
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 4
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем