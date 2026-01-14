Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк неожиданно даст украинскому футболисту проявить себя в Динамо
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 23:42 |
586
0

Костюк неожиданно даст украинскому футболисту проявить себя в Динамо

Маткевич получит шанс проявить себя

14 января 2026, 23:42 |
586
0
Костюк неожиданно даст украинскому футболисту проявить себя в Динамо
ФК Динамо. Андрей Маткевич

Воспитанник киевского «Динамо» Андрей Маткевич не отправится на зимние сборы вместе с «Зарей», несмотря на то, что его контракт с «бело-синими» действует еще в течение одного года, сообщает источник.

Отмечается, что Маткевич вместе с другими молодыми футболистами, привлеченными из команды «Динамо» U-19 в основу, а также арендованными игроками (в частности Геричем), поедет на зимние сборы с первой командой «Динамо».

Маткевич получит возможность проявить себя под руководством Игоря Костюка. Дальнейшая судьба игрока определится по итогам сборов.

По теме:
В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
Григорчук принял важное решение по возвращении в Черноморец: «Нонсенс»
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины. Николай Микитюк – в интенсивной работе
Андрей Маткевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14 января 2026, 16:49 35
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»

Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал

Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14 января 2026, 14:15 3
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением

Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа

Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Футбол | 14.01.2026, 07:00
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Йожеф САБО: «Лишь бы они не упали в середину таблицы»
Футбол | 14.01.2026, 18:22
Йожеф САБО: «Лишь бы они не упали в середину таблицы»
Йожеф САБО: «Лишь бы они не упали в середину таблицы»
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Футбол | 14.01.2026, 22:02
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем