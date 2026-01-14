Костюк неожиданно даст украинскому футболисту проявить себя в Динамо

Воспитанник киевского «Динамо» Андрей Маткевич не отправится на зимние сборы вместе с «Зарей», несмотря на то, что его контракт с «бело-синими» действует еще в течение одного года, сообщает источник.

Отмечается, что Маткевич вместе с другими молодыми футболистами, привлеченными из команды «Динамо» U-19 в основу, а также арендованными игроками (в частности Геричем), поедет на зимние сборы с первой командой «Динамо».

Маткевич получит возможность проявить себя под руководством Игоря Костюка. Дальнейшая судьба игрока определится по итогам сборов.