Порту – Бенфика. Трубин в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились 14 января в поединке 1/4 финала Кубка Португалии
«Порту» и «Бенфика» встретились в среду, 14 января, в матче 1/4 финала Кубка Португалии, который стартовал в 22:45 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Estádio do Dragão». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов», полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных.
На стадии 1/8 финала «Порту» разгромил «Фамаликан» со счетом 4:1, а подопечные Жозе Моуриньо одолели «Фаренсе» – 2:0.
Кубок Португалии, 1/4 финала. 14 января
Порту – Бенфика – 1:0 (обновляется)
Видео голов:
ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии
Bednarek a colocar os dragões na frente 🐲#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #SLBenfica pic.twitter.com/d74czHVdJu— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
