  4. Порту – Бенфика. Трубин в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Португалия
14 января 2026, 23:57 | Обновлено 15 января 2026, 00:21
Порту – Бенфика. Трубин в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились 14 января в поединке 1/4 финала Кубка Португалии

14 января 2026, 23:57 | Обновлено 15 января 2026, 00:21
Порту – Бенфика. Трубин в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Порту» и «Бенфика» встретились в среду, 14 января, в матче 1/4 финала Кубка Португалии, который стартовал в 22:45 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Estádio do Dragão». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов», полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных.

На стадии 1/8 финала «Порту» разгромил «Фамаликан» со счетом 4:1, а подопечные Жозе Моуриньо одолели «Фаренсе» – 2:0.

Кубок Португалии, 1/4 финала. 14 января

Порту – Бенфика – 1:0 (обновляется)

Видео голов:

ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии

Кубок Португалии по футболу Порту Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков
